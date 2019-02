CCOO i la UGT donen llibertat als seus afiliats per participar en la vaga general del 21 de febrer, però no s'hi sumen

CCOO i la UGT han fet una declaració conjunta en què donen llibertat als seus afiliats per participar a la vaga general del 21 de febrer, tot i que els dos sindicats no s'hi sumaran: "La pluralitat és un dels pilars de CCOO i la UGT, per això posem en valor que la nostra afiliació participi en mobilitzacions polítiques d’acord amb les seves conviccions", exposen els dos sindicats majoritaris.

Els dos sindicats s'escuden en la convivència per no secundar la vaga general: "La diversitat i la pluralitat de la societat catalana constitueixen la riquesa més gran que té el país si estan inscrites en un marc de convivència democràtica. CCOO i la UGT ens mostrem contraris i bel·ligerants contra qualsevol actitud d’intolerància que posi en risc la convivència". Les direccions dels principals sindicats insten els dos executius a "propiciar un clima i uns escenaris que facilitin el diàleg i la negociació" i s'ofereixen per treballar "en un espai ampli de la societat civil i política de Catalunya".

En qualsevol cas, CCOO i la UGT segueixen reivindicant una solució política al conflicte i critiquen la judicialització del procés sobiranista. "Per avançar en la resolució del problema polític de relació entre Catalunya i Espanya, cal retornar al terreny de la política la solució d’un contenciós que mai no

s’hauria d’haver judicialitzat". En aquest sentit, denuncien que "les acusacions que planteja la fiscalia s’associen a un ús de la violència que no hem vist ni s’ha pogut acreditar, per la qual cosa demanem que siguin revisades i que les deliberacions del tribunal s’ancorin únicament en fets provats".

També deixen clar que "la presó preventiva contra els dirigents polítics i els líders de les entitats no està justificada" i demanen "que les persones encausades puguin assistir en llibertat al judici

i tenir la capacitat de defensar-se amb garanties". Reclamen alhora imparcialitat als magistrats perquè actuïn "com a tercers, aliens als interessos en joc". De fet, recorden que "per determinades actuacions judicials contràries a la llibertat d’expressió i d’organització, s’ha posat en qüestió la confiança pública en el sistema judicial i el seu paper com a pilar de la democràcia". Per aquest motiu, "en aquests moments de tensió i atenció pública sobre aquesta causa", avisen que "pesa sobre el Tribunal Suprem la màxima responsabilitat de saber complir amb el seu deure".