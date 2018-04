Els CDR convoquen una mobilització demà per rebre Felip VI

Felip VI torna a Barcelona per segon cop des de l'1-O, després de la manifestació massiva de rebuig que el va rebre el dia que va inaugurar el Mobile World Congress i tant Roger Torrent com Ada Colau el van plantar al besamans. Demà el rei assistirà a un acte de lliurament de despatxos a la nova promoció de jutges, acompanyat de tota la cúpula judicial coincidint amb un moment d'especial tensió entre la justícia espanyola i els partits independentistes. Els CDR ja han convocat un manifestació per rebre'l a les 11.00 h al Pont de Marina.

📢 Demà torna a BCN l'indesitjable, acompanyat de la seva Reial Cort de jutges i fiscals repressors. I no ens quedarem a casa... FEM FORA LA (IN)JUSTÍCIA ESPANYOLA!

🗓️ Dilluns 9 d'abril

🕙 11h

📍 Pont de Marina #DESTRONEMLO #PrimaveraCatalana #ElPoderDelPoble pic.twitter.com/oIAzXwdfcc — #CDR Gràcia 🎗 (@ComiteGracia) 8 d’abril de 2018

La mobilització ha sigut difosa a Twitter sota el mateix 'hashtag' que la de la inauguració del Mobile, #DestronemLo.

Fa tres anys, Felip VI va participar en el mateix acte acompanyat del llavors president de la Generalitat, Artur Mas, i en la següent edició, de Puigdemont. En aquesta ocasió, no s'ha convidat cap representant polític, ja que la cúpula judicial vol posar en relleu la independència i imparcialitat dels tribunals respecte al poder executiu i legislatiu. Per això, no assistirà a l'Auditori de Barcelona cap càrrec del Govern; ni el president del Parlament, Roger Torrent; ni el delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo; ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

L'única autoritat política que hi haurà serà el titular de Justícia, Rafael Catalá, en la seva condició de ministre de jornada, que és qui acompanya la família reial als actes oficials. Amb el rei i el ministre hi haurà el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar. T ambé hi participarà la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, dona del jutge del Suprem, Pablo Llarena, l'instructor de la causa pel Procés.

El lliurament dels diplomes als nous jutges té lloc tres dies després de la sortida de presó sota fiança de Puigdemont, una vegada que la justícia alemanya ha descartat el delicte de rebel·lió en el seu procés d'extradició a Espanya.