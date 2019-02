El rei reivindica Espanya com una "democràcia plena" en el sopar previ al Mobile

El rei Felip VI ha presidit aquest vespre el tradicional sopar que dona el tret de sortida al Mobile World Congress, que s'inaugura formalment demà. En un discurs sobre noves tecnologies, el monarca no ha evitat, però, una reivindicació de la qualitat democràtica de l'Estat en ple judici als presos polítics catalans. Argumentant que volia "posar context" al Mobile, Felip VI ha lloat la Constitució per haver portat Espanya a ser "un dels 20 països internacionalment reconeguts com a democràcia plena", ha dit, i ha recordat el rànquing que elabora la revista britànica 'The Economist'.

Després d'insistir en l'etapa constitucional com un "èxit sense precedents" que ha portat Espanya a tenir "institucions sòlides i fortalesa política i econòmica", el rei ha alabat, en català -"una llengua de la qual estem orgullosos", ha dit-, la capacitat de Barcelona per acollir el Mobile. "Aquesta ciutat és una de les més preparades per al negoci tecnològic. El rei ha assegurat en el seu discurs que la transformació tecnològica s'ha de veure com una oportunitat, però també que s'ha de tenir un debat sobre la fortalesa de la transparència, l'accessibilitat i la confiança a les xarxes.

El rei ha coincidit amb el president de la Generalitat, Quim Torra (que s'asseia just davant seu) i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Cap dels dos ha participat, però, en el besamans, com a gest de protesta per la repressió. Sí que ho ha fet l'alcaldessa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín.

Torra tampoc ha volgut deixar escapar l'oportunitat de recordar les circumstàncies que viu Catalunya. El president ha començat la seva intervenció recordant que dos anys enrere hi havia intervingut Carles Puigdemont. "Vull recordar-lo a ell i als membres del seu govern que avui no poden estar amb nosaltres", ha dit.

Després de destacar Barcelona com la localització ideal per al Mobile per la seva aposta per les polítiques digitals, Torra ha acabat el seu discurs refermant que Catalunya ha fet "de la seva voluntat d'existir el seu senyal d'identitat. Catalunya és un lloc on estimem la democràcia per sobre de tot. I la defensa dels drets humans universals, civils i col·lectius sempre ha estat una lluita constant per als catalans. Ho ha sigut en el passat i ho és avui", ha conclòs Torra.

Protestes independentistes

La visita del rei ha estat rodejada de protestes dels CDR. Unes mil persones s'han concentrat a la tarda a la plaça Espanya de Barcelona i han avançat cap al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per protestar contra el rei. L'organització juvenil Arran i els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat aquesta protesta, amb pancartes que reclamaven acabar amb la repressió i contra la monarquia borbònica.

Els CDR protesten contra la visita del Rei per inaugurar el Mobile

A les portes del MNAC els CDR han volgut "deixar ben clar al Borbó que no és benvingut", segons han explicat al seu Twitter. Una trentena de persones s'han assegut a les portes del museu i han desplegat una pancarta en la qual posava "Destronem-lo".

Els independentistes han proferit crits contra la policia i el monarca, i alguns d'ells han llençat ous, pintura i altres objectes a la línia policial, cosa que ha generat petites discussions entre agents i manifestants. Cap a les 8 del vespre, els manifestants han decidit baixar i tornar cap a la plaça Espanya, on ja s'havia reobert al trànsit, i alguns d'ells han tornat a tallar l'avinguda Maria Cristina.