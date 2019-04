Els CDR convoquen un referèndum per iniciar el procés constituent coincidint amb les eleccions municipals

Els CDR han decidit passar a l'acció i han convocat un referèndum per iniciar el procés constituent de la República Catalana el proper 26 de maig coincidint amb la celebració de les eleccions municipals i europees, segons ha pogut saber l'ARA. La pregunta que se sotmetrà a votació en aquesta consulta atoorganitzada és si es vol iniciar el procés constituent i en cas que la resposta sigui afirmativa, si ha de ser la gent, els polítics o un grup d'experts els que dotin de contingut la constitució de la República.

Aquestes, però, no són les dues úniques preguntes que figuren en la butlleta. Per afavorir una sobirania real, els CDR posen en debat si cal crear mecanismes que permetin que la ciutadania impugni càrrecs electes durant el seu mandat en una mena de moció de confiança popular. Així mateix, preguntaran si tot acte legislatiu del Parlament o del Govern ha de ser ratificat per la ciutadania.

Aquest referèndum és la seva resposta al judici als presos polítics i a l'exili de la resta del Govern i d'altres dirigents independentistes o del membre de CDR, Adrià Carrasco. Davant de la repressió que exerceix l'Estat fruit de l'1-O, l'entitat demana la ciutadania "manifestar el seu compromís en favor d'un procés constituent d'empoderament real de la gent" per demostrar que "ho tornarem a fer tants cops com calgui".

Els CDR demanen col·laboració per aconseguir locals per a la votació, que estarà oberta als majors de 16 anys. Les persones que vulguin votar hauran de dur la butlleta censal de les eleccions municipals i qui no en disposi haurà de demanar un certificat d'empadronament al seu ajuntament.