El CGPJ denega a Santi Vidal el reingrés a l'exercici de jutge per "falta de lleialtat" a l'Estat

L'exjutge i exsenador Santi Vidal, investigat en la macrocausa del Procés que s'instrueix al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, no pot tornar a exercir. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) li ha denegat el reingrés a l'exercici de jutge que va sol·licitar el 24 de gener, després de tres anys de suspensió de les seves funcions. La Comissió Permanent del CGPJ al·lega la "falta d'aptitud" de Vidal per tornar a fer de jutge "com a conseqüència de les seves manifestacions i intervencions públiques efectuades durant el període de suspensió". En aquest sentit, considera que les seves paraules "revelen una falta de lleialtat a les institucions de l'Estat i la Constitució".

El CGPJ evoca les declaracions públiques de Vidal en diversos actes en els quals afirma que el Govern ha aconseguit les dades tributàries i de cens electoral pel referèndum. "No us diré com ho hem aconseguit, perquè ho hem aconseguit d'una manera absolutament il·legal i un jutge no pot parlar de com es fan les coses il·legalment", apunta la institució judicial, citant les paraules de Vidal. "Tot això que fem és d'acord amb la legalitat espanyola? No, i crec que no cal que expliquem per què", afegeix.

Vidal va presentar al·legacions per tornar a l'exercici de magistrat assegurant que les manifestacions analitzades s'havien produït en la seva condició de senador, situació que li atorga "inviolabilitat". El CGPJ subratlla que Vidal no es va expressar a la cambra alta, sinó en un "míting" amb "militants i simpatitzants" independentistes, fet que no suposava un acte parlamentari. En qualsevol cas, apunta que el Tribunal Constitucional ha sentenciat "la impossibilitat de perseguir judicialment els parlamentaris per les manifestacions efectuades en l'exercici de les seves funcions", però "en cap cas pot impedir l'aplicació de les regles de disciplina interna previstes al reglament". Així, el CGPJ considera que Vidal ha incomplert la "disciplina interna" i que no l'hauria permès tornar a exercir encara que hagués fet les manifestacions que va fer en seu parlamentària.

Nou intent

La decisió presa per l'alt organisme judicial de l'Estat no impedeix que Santi Vidal no pugui tornar a demanar en un futur el reingrés. "S'haurà d'apreciar que el seu comportament futur serà conforme a la lleialtat a la Constitució", anota el CGPJ. La decisió no s'ha pres per unanimitat i dos vocals de la Comissió Permanent, Concepción Sáez i Rafael Pozo, han votat en contra de l'acord. Vidal ara també pot recórrer a la mateixa Comissió aquesta decisió i pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala tercera del Tribunal Suprem.