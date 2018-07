El Poder Judicial premia Carmen Lamela amb una plaça fixa al Suprem

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidit premiar la fins ara magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, la instructora de la causa contra els Mossos per l'1-O i qui va enviar a la presó inicialment la meitat del Govern. Amb 13 vots de 21, ha sigut escollida nova magistrada de la sala segona del Tribunal Suprem. Passaria a formar part així del tribunal que jutjarà la causa per l'1-O, però com que està 'contaminada' pel cas haurà de fer un pas enrere i el Suprem haurà de designar-ne un substitut durant el judici.

La plaça estava vacant des de la mort de l'exfiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, l'any passat. Des del 2014 Lamela s'encarregava de la instrucció a l'Audiència Nacional (AN), però no va obtenir en propietat la plaça al jutjat central número 3 de l'AN fins al novembre de l'any passat, un cop ja havia començat a investigar el Procés. Ara fa el salt a la mateixa sala que un altre exfiscal general de l'Estat: Julián Sánchez Melgar, també magistrat de la sala segona, anomenada sala penal del Suprem.

Lamela va concloure el sumari contra l'excúpula dels Mossos el 23 de maig. Tant Josep Lluís Trapero com la intendent Teresa Laplana, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat, César Puig, estan processats pels delictes de sedició i organització criminal. Ara la causa ja està en mans de la secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional, que té pendent fixar la data d'inici del judici, previst per a finals de setembre o principis d'octubre.