La moció de censura catapulta el PSOE a primera força a l'Estat, segons el CIS

Ocupar la Moncloa ha catapultat el PSOE a ser la primera força a l'Estat. Així ho assegura el primer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) amb estimació de vot des que Pedro Sánchez és president del govern espanyol, que mostra com el PSOE registra el 29,9% dels vots. El segueixen Cs i PP empatats com a segona força, amb el 20,4% dels vots. Cal recordar que el sondeig està fet la primera quinzena de juliol i, per tant, no mostra la repercussió electoral que pugui tenir l'arribada de Pablo Casado al lideratge del PP. Patint l'efecte PSOE, Podem registra el 15,6% dels vots, el valor més baix des que es va presentar a les primeres eleccions generals.

Segons el CIS, els socialistes pujarien gairebé vuit punts en estimació de vot des del baròmetre d'abril, mentre que els populars baixarien gairebé quatre punts i Ciutadans, dos. Això vol dir que l'actual partit de govern supera en 9,5 punts tant al PP com a Ciutadans.

Si s'observen els resultats del vot directe del baròmetre (els resultats anteriors eren la intenció de vot), la pujada del PSOE i la diferència amb la resta de forces és encara més gran. El PSOE obté el 23,9 per cent del vot directe, 10,4 punts més que a l'abril, i es col·loca 12,6 punts per sobre de Ciutadans (11,3%) i fins a 13,7 per sobre del PP (10,2%). Per tant, en estimació de vot Cs i PP empaten, però en vot directe -el que responen directament els enquestats-, Ciutadans se situa lleugerament per davant.

L' última enquesta que va publicar el CIS amb estimació de vot va ser la del passat mes d'abril, en què Ciutadans superava el PSOE i s'havia col·locat ja com a segona força trepitjant-li els talons al PP, a una distància de només 1,6 punts. Aquell sondeig, que es va publicar el 8 de maig, es va conèixer en un context molt diferent a l'actual, en plena crisi del PP pel cas Cifuentes, però quan encara no es coneixia la sentència del cas Gürtel.

ERC, puja; PDeCat, baixa

Pel que fa als partits catalans, el CIS mostra com ERC registra el 3,9% dels vots, mentre que el PDeCat, l'1,3. Això vol dir que ERC registra una pujada considerable respecte l'anterior baròmetre -nou dècimes-, mentre que el PDECat baixa fins a quatre dècimes.