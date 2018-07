El director del CNI compareixerà a petició pròpia al Congrés per defensar-se de les acusacions de Corinna

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, compareixerà a petició pròpia davant la Comissió de Despeses Reservades del Congrés per donar explicacions sobre l'actuació del servei d'intel·ligència en relació amb Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Fonts d'Executiu han informat a Efe que Sanz Roldán compareixerà a porta tancada després de les informacions publicades pels diari 'El Español' i 'Ok Diario' en què s'assegura que l'amiga del rei Joan Carles I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, donava a entendre, en una conversa gravada i filtrada, que el rei emèrit té comptes a Suïssa i que la feia servir a ella com a testaferro.

Arran d'aquestes filtracions, dirigents de l'oposició entre els que es troba el líder d'IU, Alberto Garzón, van demanar la compareixença de Sanz al Congrés perquè informi de totes les dades que tinguin relació amb aquest assumpte.

El Congrés haurà de fixar ara la data d'aquesta convocatòria de la comissió de Despeses Reservades de la Cambra, on habitualment s'informa el Parlament dels assumptes relatius a secrets oficials. En aquesta comissió, les sessions se celebren a porta tancada, hi són presents els portaveus dels grups del Congrés i és un dels principals mecanismes de control del CNI establerts per la llei.

La compareixença de Sanz Roldán es sumarà a la que ja va protagonitzar el 19 de març de 2013 sobre aquest mateix assumpte i en què va negar qualsevol vinculació dels serveis d'intel·ligència amb Corinna. En aquesta compareixença, va dir desconèixer si ella havia realitzat algun tipus de treball "classificat" per a l'Estat, tot i que sí que hauria treballat per al CNI.