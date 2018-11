La CUP proposa un pacte amb ERC i el PSC a Figueres per treure el PDECat del govern

La CUP de Figueres proposa un pacte amb ERC, el PSC i Compromís d'Esquerres per treure l'alcaldia al PDECat i demana el suport "d'almenys un" dels regidors no adscrits i exmembres d'Unió. El pacte en el qual estan treballant situaria la cap de llista d'ERC per a les eleccions municipals del 2019, Agnès Lladó, com a alcaldessa de la ciutat.

La formació diu que la ciutat "necessita amb urgència" accions als barris i assegura que no poden quedar-se "com a espectadors veient la mala gestió de la ciutat". "Hem de treballar per construir un govern des de l'esquerra que es ratifiqui a les eleccions de l'any que ve si la ciutadania ho vol així", insisteixen en un comunicat. El grup de l'oposició ha llançat la proposta públicament just un dia abans que se celebri el ple de renúncia de Marta Felip a l'alcaldia i la sessió per rellevar-la.

L'oposició de Figueres treballa a contrarellotge per bastir una alternativa de govern davant de la renúncia a l'alcaldia que Marta Felip farà efectiva demà en un ple extraordinari. En un comunicat, la CUP proposa un pacte d'esquerres amb ERC, PSC i Compromís i demana comptar amb "almenys un" dels vots dels regidors no adscrits (exmembres d'Unió i de l'equip de govern) per desbancar el PDeCAT de l'alcaldia.

La formació recorda que sense els no adscrits sumen deu dels onze vots necessaris per fer possible l'alternativa i proposen que la cap de llista d'ERC per a les municipals de 2019, Agnès Lladó, es converteixi en la nova alcaldessa de la ciutat.

El grup assegura que la "complexitat del plenari i de la situació de la ciutat ens demana un esforç per cercar punts d'acord amb la resta de formacions que se situen a l'esquerra". En aquest sentit, el portaveu de la CUP, Toni Garcia, anima a construir "un govern des de l'esquerra que es ratifiqui a les eleccions de l'any que ve si la ciutadania així ho vol".

La formació admet que "l'alternativa" no té a dia d'avui els "suports garantits", tot i les múltiples converses que hi ha hagut entre els diferents grups polítics. Malgrat això, insisteixen que la ciutat necessita "amb urgència" accions als barris que abordin les problemàtiques del dia a dia dels veïns. Unes accions que, al seu entendre, permetrien canviar "el rumb" de l'actual govern i assentar les bases per desenvolupar un model de ciutat que "vagi més enllà d'aquests sis mesos".