La CUP reclama al Govern una nova "proclamació republicana" i assumir-ne les conseqüències

La CUP ha proposat aquest dimecres reprendre la via unilateral cap a la independència. La idea dels cupaires passa per promoure des de les institucions un "gran acord polític i social" per assolir l'autodeterminació, l'amnistia dels independentistes encausats i la plenitud dels drets civils i polítics a Catalunya.

Segons ha explicat el diputat Carles Riera en la seva intervenció en el debat de política general, aquest acord passaria perquè el Govern assumís una "proclamació republicana amb totes les seves conseqüències", encara que no ha ofert més detalls sobre com s'hauria de fer. Segons el pla de la CUP, els partits immersos en aquest pacte també haurien de "crear una institucionalitat alternativa a l'autonòmica com a contrapoder a l'Estat".

A més, els anticapitalistes han proposat fomentar una desobediència que no només impliqui a la societat civil, sinó que també obligui als representants institucionals a involucrar-s'hi. "Desobediència civil per forçar la desobediència institucional", ha resumit. Pels anticapitalistes, "la ruptura democràtica amb l'Estat" és l'únic que es convertirà "en la clau per obrir el pany de la porta de l'autodeterminació".

Crítiques al Govern

Abans d'oferir la seva proposta per encarar el conflicte polític a Catalunya, Riera ha enumerat un conjunt de crítiques contra el Govern, entre elles, la de ser víctima d'"una desorientació, una paràlisi i un bloqueig" que allunyen l'objectiu de la independència.

El diputat cupaire ha recriminat a l'executiu de Torra haver donat una "feble reacció" a les detencions de la Guàrdia Civil de dilluns passat, i ha acusat els Mossos d'Esquadra de col·laborar en l'operació que es va saldar amb nou membres dels CDR detinguts, dos dels quals van quedar en llibertat. "¿Qui mana a Catalunya, la Guàrdia Civil o les institucions catalanes?", s'ha preguntat.

Contra el diàleg amb l'Estat

També ha advertit a l'executiu català que "no es donen les condicions pel diàleg i per la negociació amb l'Estat", per la qual cosa "la resolució del conflicte caldrà que sigui forçada". Davant d'aquest escenari, ha proposat buscar una "confrontació" amb l'Estat que permeti, en última instància, exercir de forma efectiva l'autodeterminació.

Riera ha advertit que el seu partit no es veu ara mateix donant suport als pressupostos de 2020, ni tampoc sumant-se a un govern de concentració com el que s'ha proposat des d'ERC. Ha considerat que tan una qüestió com l'altra serien per "seguir gestionant l'autonomia i la ficció de la negociació amb l'Estat" i, per tant, la CUP no té previst contemplar cap de les dues.