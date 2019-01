La CUP vol que el Parlament insti el Govern a aturar el diàleg amb l'Estat si no reconeix el dret a l'autodeterminació

El grup parlamentari de la CUP-CC ha registrat una moció on proposa que el Parlament insti el Govern a "aturar tot diàleg polític amb l'Estat que no tingui com a condició prèvia el reconeixement del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió, l'alliberament dels presos, el lliure retorn d'exiliats, i el ple exercici dels drets socials, cívics i polítics", tal com ha avançat Rac1 A més, els anticapitalistes també volen que la cambra reclami a l'executiu de Quim Torra que avanci unilateralment cap a l'autodeterminació.

La moció indica que, atesa l'actuació política del Govern des de l'inici de la legislatura, el "fracàs" del diàleg amb l'Estat, i els límits del marc constitucional i autonòmic, el Parlament ha d'instar l'executiu a elaborar també una cartografia, en un període de 90 dies, de la "repressió" que s'ha viscut a Catalunya des de que va començar el procés del referèndum de l'1 d'octubre. A més, els cupaires volen emplaçar el Govern a no generar "desmobilització social" i esdevenir un actor "facilitador" de les mobilitzacions de denúncia de la "repressió", del feixisme, i de lluita pels drets socials, civils i polítics.

Finalment, i en el context dels judicis contra els "presos i preses polítiques", la CUP vol que el Parlament també exigeixi al Govern que denunciï i acusi l'Estat, tant en l'àmbit nacional com internacional, per la seva "manca de democràcia" i per la seva "conculcació de drets fonamentals".

Durant la roda de premsa d'aquest dimarts al Parlament, el diputat i cap de llista de la CUP-CC, Carles Riera, ja va posar sobre la taula el "fracàs del diàleg" amb l'Estat i "els límits del marc constitucional i autonòmic". Així mateix, va preguntar al Govern: "Què pensa fer, quan i com per trencar amb el règim del 78?". També el va instar a "desobeir i actuar amb sobirania institucional exercint el dret a l'autodeterminació", una via que veuen com "la clau, la solució i la sortida democràtica al conflicte polític amb l'Estat".

De fet, i com a propostes per "materialitzar" aquesta desobediència i fer efectiu "l'exercici de la sobiranies", la CUP ja va reclamar al Govern que s'avanci "unilateralment" desenvolupant polítiques públiques i que es garanteixin drets socials "sense acceptar les limitacions de les institucions" de l'Estat, com el Tribunal Constitucional.