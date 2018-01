La CUP impulsarà mocions als ajuntaments per restituir les lleis suspeses pel Constitucional

La CUP inicia una campanya a través dels ajuntaments per reinstaurar les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC). Així ho ha confirmat aquest dijous a través d'un comunicat amb l'objectiu d'instar el Parlament perquè restitueixi aquelles lleis vinculades, especialment, amb aspectes socials.



Tal com han informat, la campanya es durà a terme a partir de mocions presentades en tots aquells ajuntaments de Catalunya en què la CUP té representació. En les propostes es demanarà tornar a aprovar i aplicar les normatives com "el decret llei d'impostos als bancs, la llei contra la pobresa energètica i la d'emergència habitacional contra els desnonaments".



Els anticapitalistes recorden al TC que hi ha fins a 46 lleis suspeses "per iniciativa del govern estatal o pròpia" mentre que la "situació d'emergència social s'ha seguit agreujant". També recorden que es necessiten solucions urgents que permetin avançar cap a una república on els ciutadans gaudeixin de major sobirania.