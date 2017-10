La CUP, a Puigdemont: "Només si els diputats assumim el mandat de l'1-O podrem mirar la gent als ulls"

"Entre avui i demà que ningú mercadegi amb el mandat popular de l'1-O; els despatxos són foscos, però el carrer és lluminós (...) Només si els diputats i el Parlament assumim el mandat del referèndum podrem mirar als ulls, a la cara de la gent". Aquestes han sigut les paraules que el diputat de la CUP Albert Botran ha adreçat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després que hagi deixat en mans de la cambra si fer la DUI. Per als cupaires, l'únic camí possible és proclamar la República Catalana i ha llançat aquest avís al president: "Trïi bé els companys de viatge, els dos milions de catalans que van posar el seu cos l'1-O". En aquest sentit, ha demanat als diputats de la CUP, de Junts pel Sí i també als de Catalunya Sí que es Pot que "no fallem al sentiment i als anhels de la gent".

"L'ofensiva de l'Estat contra l'independentisme s'ha emportat tants drets que la República Catalana ha de ser un refugi", ha dit el cupaire, que ha demanat a Junts pel Sí que actuï amb transparència i expliqui obertament les dificultats de la transició a la República. El diputat de la CUP ha dit que el seu grup no entén la DUI com una resposta al 155 sinó com una "conseqüència a la majoria expressada al referèndum". "És sobirania, no és supervivència. Els nostres drets no poden estar supeditats al perdó", ha sentenciat.

Botran s'ha dirigit al líder del PP, Xavier García Albiol, per demanar-li que deixi de parlar en nom dels andalusos: "Què en sap, vostè, de què pensen els andalusos!". I ha recordat que a Catalunya hi ha catalans d'origen andalús, marroquí o romanès, amb la qual cosa ha retret a Albiol que ell els volgués "netejar" quan era alcalde de Badalona.

També ha intervingut en nom de la CUP el diputat Benet Salellas, que ha fet un discurs molt dur contra l'aplicació de l'article 155. Ha retret al PSC, al PP i a Ciutadans que vinguin al ple i no expliquin les mesures que impliquen la suspensió de l'autonomia. "És una arma de destrucció massiva contra tot el sistema jurídic català", ha dit. "Treballeu des del dret però aneu més enllà del dret", els ha retret. "El que esteu fent amb Catalunya és il·legal", ha sentenciat Salellas.

El cupaire ha acusat els unionistes de voler unes eleccions per manipular-ne el resultat. "Mireu-nos als ulls i digueu-nos que voleu unes eleccions amb l'independentisme il·legalitzat", ha etzibat, i ha recordat el tancament de webs, l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i la presència policial a Catalunya. "Benvinguda la vostra Espanya 'grande i libre'", ha assegurat.

Per a Salellas, han guanyat els sectors "més dus i reaccionaris" de l'estat espanyol, que no només són partidaris de "destruir els drets civils i polítics de Catalunya", sinó que són "partidaris de destruir els drets civils i polítics".