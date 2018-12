La CUP exigeix a Torra el cessament immediat de Buch i de tots els comandaments dels Mossos

L'ultimàtum que el president del Govern, Quim Torra, ha donat al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè depuri responsabilitats per les càrregues policials d'aquest dijous a Girona i Terrassa no és suficient per a la CUP, que aquest divendres ha "exigit" el cessament immediat de Buch i de tots els comandaments dels Mossos. "Això no va d'ultimàtums ni d'errors de coordinació, sinó de protegir la ciutadania", ha subratllat el diputat Carles Riera des del Parlament, que ha rebutjat també la versió del conseller, que ha dit que no li tremolarà el pols per expulsar els agents de la Brigada Mòbil "que es van excedir". "No és un problema de fets aïllats i comportaments puntuals de la Brimo, sinó un problema de comandament policial, de model policial i de política de seguretat", ha respost Riera.

Les càrregues policials a Terrassa i Girona es van saldar amb una vintena de ferits, entre els quals la diputada de la CUP Maria Sirvent, que va rebre l'impacte d'un projectil d'escuma. "Aquests projectils no reboten, el seu impacte no és a l'atzar. Tenen una direcció clara i precisa", ha denunciat Riera, que ha recordat que Sirvent s'havia ajupit per intentar protegir un menor que havia rebut un cop de porra a la cara. "Intencionadament algun membre de la Brimo va disparar contra la persona que ella estava protegint", ha apuntat. Tant Sirvent com la resta de ferits presentaran denúncia contra els Mossos, segons ha explicat Riera.

Per canviar el model policial, la CUP reclama que es comenci pel cessament dels comandaments dels Mossos, però que es continuï per canviar les lleis o desobeir-les per impedir que "els suposats drets dels feixistes" els permetin expressar-se lliurement a l'espai públic. "El nostre model de seguretat és el que impedeix l'actuació pública del nazisme i del feixisme i el que garanteix els drets de protesta dels grups antifeixistes", ha remarcat Riera. Segons ell, la llibertat d'expressió no es pot aplicar quan es fan postulats totalitaristes o racistes. Riera ha lamentat, a més, el "descontrol" dels Mossos del "govern efectiu de JxCat i ERC".

El PSC, a favor dels Mossos

A diferència de la CUP, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha censurat les declaracions de Torra i s'ha situat inequívocament al costat de la policia: "Els Mossos ens mereixen total confiança", ha recalcat. "Considerem una greu irresponsabilitat que sigui el mateix Govern el que posi en dubte la professionalitat dels Mossos sense cap prova i sense haver obert una investigació", ha afegit el líder dels socialistes catalans. "No és així com es contribueix a la seguretat dels ciutadans", ha sentenciat.