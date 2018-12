La CUP retreu a Torra "no ser coherent" entre el discurs de Cap d'Any i l'acció de govern

Les reaccions al missatge de Cap d'Any del president de la Generalitat, Quim Torra, també han arribat des de les formacions catalanes. La CUP "no està satisfeta" amb el contingut del discurs perquè, en declaracions a l'ACN del diputat Vidal Aragonés, "no entra en una lògica de construcció de la República, sinó al contrari".



En aquest mateix sentit s'ha expressat aquest dilluns al matí la també diputada de la CUP Natàlia Sànchez, en una entrevista a la SER Catalunya. "No és coherent", ha retret a Torra, i ha assegurat que tant ell com la resta del Govern fan servir "uns discursos i una retòrica plens d'etimologia republicana però que, després, a l'hora de la veritat, no es corresponen amb l'acció política". Per aquest motiu, des de la CUP fan una crida a l'executiu a "escoltar" què demanen els ciutadans de Catalunya que, segons han dit, és "mantenir l'embat amb l'Estat".



Un descontentament amb el discurs que també comparteixen a Catalunya en Comú-Podem. La portaveu del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha criticat en un tuit els "grans silencis" del text, com ara el "8-M, la tardor calenta i l'autocrítica per la paràlisi en l'acció de Govern", i ha conclòs que Quim Torra "ni genera credibilitat ni permet avançar".

Reticències de la CUP a la llei òmnibus

Un dels aspectes de més fricció entre la formació anticapitalista i el Govern sobre el discurs de Torra ha sigut el mètode escollit per la Generalitat per restituir les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). "El que ha anunciat el president Torra de tramitar les lleis suspeses és un endarreriment respecte al que al juliol vam aprovar al Parlament", ha escrit el diputat Vidal Aragonés al seu compte de Twitter.





I és que, tal com ha recordat a l'ACN, el termini per presentar un pla d'execució per poder fer efectiu el contingut de les lleis suspeses es va exhaurir a principis d'octubre. Si més no, així ho recollia la moció aprovada el 5 de juliol, en què el Parlament establia un període de 90 dies per "elaborar i presentar un informe amb l'estat i el pla d'execució de totes les mesures pendents per fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel TC".



Així, la CUP lamenta que la llei òmnibus que pretén aplicar el Govern a partir del 8 de gener "no dona compliment a la moció, sinó tot al contrari: es manté en un cert incompliment". Aragonès, a més, s'ha mostrat crític amb la insistència de l'executiu de mantenir el diàleg amb Madrid perquè, ha lamentat, "no ha servit per recuperar les 12 lleis suspeses ni tampoc les 48 anul·lades".

Suport dels comuns

Tot i haver-se mostrat crítics amb el missatge del president, Catalunya en Comú-Podem s'ha ofert al Govern per aprofitar la "influència" dels comuns al Congrés i recuperar les lleis suspeses pel TC. N'ha informat aquest dilluns el diputat Joan Josep Nuet en declaracions a l'ACN, que ha valorat de manera "positiva" la solució legal anunciada per Torra tot i que ha reconegut la "necessitat d'establir una estratègia conjunta" entre la majoria independentista al Parlament, els comuns, els socialistes i el govern de Pedro Sánchez.

Nuet, doncs, s'ha mostrat disposat a discutir la via per implementar les polèmiques lleis sempre que sigui "d'acord amb la implicació" dels quatre actors prèviament esmentats. "Podem donar majoria al Parlament perquè tenim influència a Madrid", ha insistit.



No obstant això, l'exmembre de la mesa ha recordat que l'executiu de Sánchez es va comprometre a retirar els recursos davant l'alt tribunal d'algunes lleis suspeses perquè puguin tirar endavant.