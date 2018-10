La Generalitat i l'Estat arriben a un acord per rescatar les lleis catalanes d'habitatge suspeses pel TC

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest dimecres a la tarda un acord amb el govern espanyol per rescatar les lleis catalanes d'habitatge. En concret, han pactat que La Moncloa retirarà part dels recursos al Tribunal Constitucional que permetran a la Generalitat recuperar competències en tres àmbits: la mediació en cas de desallotjament, el reallotjament obligatori per part dels grans tenidors amb un lloguer social (que es concretarà posteriorment per un reglament que en determinarà la quantitat), i la capacitat per expropiar habitatges buits als grans tenidors si resten sense ocupar per un període de dos anys.

"Hem primat poder disposar de forma ràpida i efectiva d'aquests tres instruments", ha considerat el conseller en declaracions des del Parlament.

Malgrat l'acord, que el Govern considera satisfactori, el conseller Calvet ha lamentat que el govern espanyol no hagi retirat al totalitat del recurs "tal com s'havia compromès". Ara el Tribunal Constitucional haurà de resoldre sobre les competències de les parts suspeses d'aquesta legislació. "Espero que ens doni la raó", ha dit Calvet.

A partir d'ara, l'acord s'aprovarà a la subcomissió bilateral, es publicarà en els diaris oficials de la Generalitat i el govern espanyol, i posteriorment serà el Consell de Ministres el que haurà de donar llum verda a l'acord.