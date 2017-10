La CUP assegura que Puigdemont els ha traslladat que té sobre la taula fer una DUI i "possibles" eleccions o eleccions

La CUP assegura que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, -que manté el secretisme- té diferents opcions sobre la taula: una proclamació de la república, una DUI amb unes "possibles" eleccions posteriorment o una convocatòria d'eleccions anticipades. És a dir, tres escenaris sobre la per escollir davant una aplicació del 155 que, segons la CUP, l'Estat voldrà implementar en tots els casos. Així ho ha explicat en una assemblea al barri de Sant Andreu de Barcelona, oberta tothom, en què ha fet un repàs dels fets dels darrers dies començant pel ple del 10 d'octubre fins ahir, que representants de la CUP van mantenir una trobada amb el president de la Generalitat després de "dues setmanes" sense interlocució directa -han assegurat-.

"Cal que ens organitzem per pressionar i proclamar la república però també per resistir davant de l'article 155", ha dit l'exdiputada i regidora de Barcelona, Eulàlia Reguant. "La mesura per defensar-se del 155 és la proclamació de la república", ha opinat.

A què respon, segons la CUP, l'escenari d'unes eleccions?

"Hi ha sectors del PDECat que no estan pel tema[DUI]", ha dit l'exdiputada Eulàlia Reguant en resposta a de les persones que ha assistit a l'assemblea, que ha preguntat si veia l'ombra d'Artur Mas darrere l'opció de les eleccions. "El PDECat segueix sent l'elit del país i li fa por la gent mobilitzada", ha dit Reguant. En aquest sentit, ha cridat a la mobilització dijous i divendres a les portes del Parlament per "protestar" o "celebrar" la proclamació de a república. Tot en funció del que acabi decidint Puigdemont. "En aquests tres dies que queden hem de seguir empenyent i organitzant-nos", ha dit Reguant, convidant als assistents a sumar-se a totes les iniciatives de mobilització.

També han cridat a mobilitzar-se en contra del 155. Han parlat de fer "accions per fer impracticable" aquest article i tampoc es descarta una nova vaga general convocada pels sindicats. El públic també ha aportat les seves idees com l'ocupació d'espais públics o talls de carreteres.

Evitar l'escenari del dia 10 d'octubre

Davant de desenes de persones, Reguant i Ricard Torné, membre del secretariat nacional dels cupaires, han explicat que el president de la Generalitat va canviar el plantejament del ple del dia 10 d'octubre "una hora abans" del debat, sortint del guió que s'havia treballat amb la CUP (la declaració d'independència que es va llegir posteriorment al ple a l'Auditori de la cambra). Les raons que, segons els cupaires, els va donar el president van ser: "pressions" de la Unió Europea; trucades d'alcaldies de l'àrea metropolitana advertint d'una "ulsterització" del Procés; i per donar espai al diàleg. A parer seu, l'estratègia no ha funcionat perquè el que hi ha hagut des de llavors ha estat "més repressió" de l'Estat: les mesures del 155 i l'empresonament de Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium). La CUP vol, aquesta vegada, evitar trobar-se en la mateixa situació que el dia 10 i pressionarà al Govern fins al darrer moment.