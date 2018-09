La CUP avisa el Govern que no vol “autonomisme”

La CUP i les organitzacions de l’esquerra independentista van voler llançar ahir dos avisos. El primer, al Govern de Quim Torra, a qui van advertir que no permetran una “negociació autonomista” amb l’executiu del PSOE; i el segon, als seus militants i simpatitzants, als quals van demanar que “s’autoorganitzessin” com van fer fa un any per l’1-O per afrontar “una tardor i uns mesos de lluita”, amb el judici als presos polítics a l’horitzó. Així ho van dir diversos representants de l’esquerra independentista després de la seva pròpia manifestació pel centre de Barcelona, que va aplegar 15.000 persones segons els organitzadors i 4.000 segons la Guàrdia Urbana.

La marxa i els parlaments posteriors van servir, sobretot, per pressionar la Generalitat. La CUP, que des de l’1-O s’ha mantingut molt crítica amb l’estratègia de Junts per Catalunya i ERC, als quals retreuen no haver implementat la República, va insistir ahir que no volen converses amb el govern espanyol. “No volem un nou referèndum, senyor Torra. No volem un nou estatut, senyor Sánchez. Volem la independència per canviar-ho tot”, va afirmar Bàrbara Roch, d’Endavant. Encara va ser més contundent la portaveu del col·lectiu juvenil Arran, Mar Ampurdanès, que va criticar de manera velada el Govern actual però també Carles Puigdemont. Va parlar de “lideratges salvadors” i va lamentar que “manipulessin i usurpessin” el moviment sobiranista, que impulsessin “canvis legals màgics” i “declaracions buides de contingut” -que l’executiu va aprovar amb el suport de la CUP-, i que al final s’amaguessin “darrere de suposades jugades mestres” després de l’1-O.

Així, si bé van admetre que “l’independentisme està desorientat i cal fer autocrítica”, també van deixar clar que per a ells l’única solució passa per fer efectiva la República. “Hem d’abandonar el processisme. No podem permetre que els nostres anhels de llibertat siguin venuts pels interessos d’uns pocs. Siguem implacables davant d’un Estat postfranquista però tambe davant de l’autonomisme”, van dir. Per assolir-ho, els anticapitalistes van tornar a apel·lar al poder de les mobilitzacions “al carrer”. Una confiança resumida en el lema de la manifestació: “Als Països Catalans, autodeterminació. Perquè no decideixin per nosaltres. De baix cap a dalt. Unim forces. Sortim als carrers”. Segons van dir diverses portaveus de les organitzacions d’esquerres, “la independència no serà demà, ni amb manifestacions, eleccions o jugades mestres”, sinó amb els CDR i altres mobilitzacions.

Donar veu a lluites socials

Recollint les paraules de l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, exiliada a Suïssa, que en un missatge gravat va demanar “no oblidar cap lluita”, la CUP va donar veu a representants de diverses lluites socials, des d’organitzacions feministes fins al sindicat de manters, passant per l’ecologisme i la defensa de la llibertat d’expressió.

També el municipalisme va tenir un paper protagonista en l’acte dels anticapitalistes. La regidora de la CUP a Barcelona Maria Rovira va advertir que les pròximes eleccions municipals, el maig del 2019, no trastocaran gaire el tauler polític perquè, “sigui quin sigui el resultat”, la situació econòmica de les classes populars “empitjorarà si es manté el marc de l’autonomisme”. Segons va dir, el salt a les institucions locals -la CUP ha governat en diversos municipis del país- només ha de ser “un complement” de la lluita al carrer. L’objectiu final ha de ser “crear contrapoders fora de les administracions”, va dir.

L’acte va acabar amb el cant de La internacional i d’ Els segadors, i, contràriament al que havia passat altres anys, no es va cremar cap bandera espanyola ni cap imatge del rei.