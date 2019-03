La CUP decideix per àmplia majoria no concórrer a les eleccions espanyoles i centrar-se en les municipals

La CUP seguirà sense presentar-se a les eleccions espanyoles. Així ho ha decidit per àmplia majoria la formació independentista en un consell polític extraordinari celebrat aquesta tarda a Barcelona on ha decidit centrar-se en les municipals. Els resultats han estat inapel·lables. Segons ha pogut saber l'ARA, 37 representants territorials i de les organitzacions que donen suport a la CUP han votat en contra de fer llista al Congrés, 20 hi han donat suport i 4 s'han abstingut. Aquests quatre abstencions també se sumaven al bloc del no i, per tant, la victòria dels defensors de centrar-se en les municipals encara és més significativa.

La militància de l’organització anticapitalista, segons han informat en un comunicat, considera que "no es donen les condicions necessàries per esdevenir una candidatura autènticament rupturista i transformadora a l’Estat espanyol". Tot i descartar fer el salt a Madrid, en el comunicat els cupaires assenyalen que seguiran "abordant el debat estratègic de com convertir-se en un agent polític actiu".

S'imposen així les tesis d'Endavant. I és que el debat sobre les eleccions espanyoles ha tornat a posar de manifest les divergències entre els dos grans sectors de la CUP. Endavant, amb presència important a les territorials de Barcelona, el Penedès o Tarragona, es va posicionar en contra de presentar llista a la cambra baixa perquè considera que “no servirà per accelerar el procés de ruptura amb l’Estat”.

Poble Lliure, en canvi, defensava que calia assumir el repte i presentar-se amb una candidatura el més àmplia possible per agrupar el màxim de persones, col·lectius i sectors socials compromesos en la construcció republicana i contra el discurs reformista dels altres partits independentistes . L’organització independentista arrelada al Maresme o a Girona apostava per una candidatura que servís per denunciar el caràcter “autoritari” de l’Estat i defens ar el dret a l’autodeterminació, els drets socials i la fi de la repressió.

Bloquejar fins i tot un govern alternatiu a la dreta

El document que ha estat refusat i que va avançar l’ARA, ‘Cop de timó: la CUP, motor d’una candidatura per tombar el règim’, advocava per no deixar "ni un sol front de lluita, ni cap espai de confrontació política" i remarcava que "cap trinxera pot ser abandonada i regalada a l'adversari per incompareixença". L'objectiu en la propera legislatura al Congrés era "bloquejar qualsevol normalitat i governabilitat" a l'Estat fins aconseguir la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, el reconeixement del dret a l'autodeterminació, la derogació de la 'llei mordassa' i la reforma de l'article 135 de la Constitució, que prioritza el pagament del deute. Una de les esmenes introduïdes al document establia que el bloqueig parlamentari també implicaria fer inviable qualsevol govern alternatiu a la dreta mentre no s’avanci en el reconeixement del dret a l'autodeterminació. s’alliberin els presos polítics i s’acabi amb la repressió.

En aquest sentit, el document que ha estat rebutjat deixava clar que els representants que sortissin escollits no entrarien en "la lògica parlamentària" ordinària, sinó que portaran a terme una confrontació política per "bloquejar tota estabilitat institucional". Per aquest motiu, el text establia que no s'entraria "en negociacions ni en la dinàmica parlamentària normalitzada".

Els detractors de fer el salt al Congrés van presentar el document, ‘Són les lluites les que ens fan conquerir drets. Una campanya alternativa, una alternativa a la campanya’, on denunciaven que el Congrés i el Senat són institucions parlamentàries que "no es poden aïllar del marc general de poder ni entendre com un possible espai de transformació". Per aquest motiu, sentenciaven que "la capacitat material d'exercir el poder des de les cambres parlamentàries estatals és més que limitada".

Aquest sector proposa impulsar una campanya d’agitació per texir aliances a l’Estat contra el règim del 1978 . "Per generar un tsunami democràtic que aconsegueixi una transformació de l'aparell de l'Estat i del poder, cal tornar el poder constituent a la gent i des d'una perspectiva independentista és molt més efectiu generar moviment i agitació que tingui capacitat de posar contra les cordes el règim que tenir un espai al Congrés, per molt altaveu que ens doni", afirma el document en contra de fer el salt a Madrid secundat per la militància, que caldrà veure si s'acaba materialitzant per la voluntat de la CUP de centrar-se en les municipals.

Votació a contrarrellotge

El posicionament que ha adoptat la CUP s'ha pres a contrarrellotge perquè els representants territorials han traslladat el sentit del seu vot en les assemblees territorials que s'han convocat al llarg del cap de setmana, algunes fins i tot just abans de la trobada de l’òrgan de direcció dels cupaires per manca de temps.