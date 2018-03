La CUP decidirà minuts abans del ple si investeix Jordi Turull

La CUP decidirà aquest dijous pocs minuts abans del ple si investeix o no Jordi Turull. L'independentisme necessita els quatre vots favorables de la formació anticapitalista i, davant la convocatòria en menys de 24 hores d'un ple d'investidura, la CUP ha decidit preguntar a la seva militància quin ha de ser el posicionament. En roda de premsa a la seu de la formació, el portaveu del secretariat, Lluc Salellas, ha assegurat que si JxCat i ERC posen Carles Puigdemont com a candidat a la investidura té els vots de la CUP "aquesta mateixa nit". Un altre supòsit seria el plantejament d'un "programa republicà", tal com ha reiterat els darrers dies. "No és una qüestió de noms", ha insistit Salellas, excepte en el cas que aquest nom sigui el de Puigdemont.

Salellas ha assenyalat que durant aquest dimecres hi ha hagut converses amb les formacions independentistes per treballar un "acord programàtic", però s'ha "escapçat" en el moment en què s'ha fet pública la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de citar els investigats divendres per comunicar-los l'ordre de processament en la causa que instrueix. Davant aquesta "excepcionalitat repressiva" i el gir de guió amb la proposta de Turull a la investidura, el partit s'ha vist "obligat" a fer un "debat intern" amb la militància per afrontar aquest nou escenari.

Aquesta nit enviarà uns documents a les bases explicant les propostes perquè abordin el debat. Les assemblees locals portaran el seu posicionament a les territorials i els representants es traslladaran aquest dijous a la seu de la CUP per conformar el consell polític sumat al Grup d'Acció Parlamentària i confirmar el posicionament final.