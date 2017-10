La CUP avisa que no avalarà cap pacte de despatxos i que "no defallirà" fins a proclamar la República

La CUP vol proclamar la República Catalana. La portaveu del secretariat nacional de la formació, Núria Gibert, ha assegurat que no avalarà cap pacte de despatxos i que "no defallirà" fins que es proclami la República Catalana. "La CUP hi serà, però hi serem tots?", ha dit Gibert referint-se a la resta de diputats de la cambra parlamentària. Aquesta ha sigut la reacció de la formació de l'esquerra independentista a la declaració institucional del president, que ha deixat en mans del Parlament la proclamació de la República. Els cupaires han criticat durament l'anunci de la convocatòria d'eleccions per part de Carles Puigdemont, i han instat els diputats del Parlament a tirar endavant el mandat del referèndum de l'1 d'octubre.

"Tenim un mandat i l'hem de complir", ha afirmat, i ha asseverat que els "diputats s'han de posicionar i han de fer una lectura solemne de la declaració d'independència". Tanmateix, la CUP no ha aclarit com hauria de ser aquesta proclamació d'independència ni tampoc si es faria a través d'una proposta de resolució pactada amb Junts pel Sí. El president, en la declaració institucional, ha assegurat que no tenia "garanties" per convocar comicis i ha deixat la proclamació de la República a mans del Parlament.

Tot i això, Gibert ha volgut llançar un avís: "El que hem viscut avui podria repetir-se demà, i el poble no s'ho mereix". La CUP, que ha afirmat que no tenia coneixement de les negociacions amb Madrid, ha advertit d'aquesta manera que l'estira-i-arronsa entre la Generalitat i la Moncloa per qui prem abans el botó de la desconnexió pot seguir fins al final. El ple del Parlament comença avui a les sis de la tarda, però no serà fins demà al matí -al mateix temps que el ple del Senat ha d'aprovar l'article 155- que la cambra catalana votarà les propostes de resolució per donar resposta a la suspensió de l'autonomia. "No hi ha possibilitat de pacte amb l'Estat", ha avisat Gibert.

És per això que els cupaires han cridat a la "mobilització permanent" a partir d'avui a les set de la tarda, a les places dels ajuntaments, per reclamar la declaració d'independència. Gibert ha avisat que a la CUP no li val retornar a la casella de sortida, "de llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia", sinó que ja està en el punt d'"implementació" de la República Catalana.