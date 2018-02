La CUP rebutja les "renúncies" i els "acataments" davant la repressió de l'Estat

La CUP ha presentat aquest divendres la campanya antirepressiva 'Ni una més. Contra la repressió del 78, construïm República!', impulsada conjuntament per la formació i l'organització de l'esquerra independentista Alerta Solidària. La portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert, ha explicat que l'objectiu és fer una crida a la solidaritat i reflexionar sobre com "plantar cara de forma general i col·lectiva" a la repressió de l'Estat. En aquest sentit, ha deixat molt clar que la resposta no poden ser "ni renuncies ni acataments" perquè això només contribueix a "fer més grossa la bèstia".

En una roda de premsa al costat del diputat Vidal Aragonés, Gibert ha insistit que el Tribunal Suprem no és "competent" per jutjar delictes de rebel·lió i ha assegurat que la formació es manté en aquesta "hipòtesi". No ha aclarit, però, si les exdiputades cupaires Anna Gabriel i Mireia Boya, cridades a declarar a mitjans de febrer com a investigades en la causa de l'1-O, atendran la citació judicial. "Els detalls i particularitats de la defensa estratègica elss donaran els advocats en els pròxims dies", ha dit, si bé ha deixat molt clar que tant Gabriel com Boya " reivindiquen tota la feina feta durant el seu mandat com a diputades, així com l'1-O i totes les mobilitzacions socials i polítiques que hi va haver".

En el marc de la campanya 'Ni una més', la CUP ha impulsat una caixa de resistència per ajudar tots els encausats per la repressió de l'Estat. "Expressem el nostre suport i oferim tota la nostra força i potencialitat organitzativa a les persones encausades i cridem a organitzar actes i accions de suport mutu per fer créixer la caixa de solidaritat per a aquest cas". Ha remarcat, però, que l'objectiu de fons és fer realitat el que genera la repressió: "M aterialitzar l'anhelada república".