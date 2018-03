La CUP es referma en el 'no' a JxCat i ERC: "Si canvien el candidat per acatar el 155, pitjor ens ho posen"

La CUP s'ha refermat aquest dimarts en el 'no' a la proposta per arribar a un acord d'investidura de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Una proposta que, segons ha insistit la diputada Natàlia Sànchez en roda de premsa, "no és nova", sinó una "negociació continuista": "A principi de març no vam veure l'acord complet sobre la taula, només les nostres propostes. Ara se'ns ha passat el document complet". Per a Sànchez, aquest continua essent de caràcter "autonomista" i, per tant, per ara té el rebuig de la formació anticapitalista. "Si el document continua igual, ja poden anar passant candidats", ha assegurat la diputada: "I si el motiu pel qual es canvien és acatar el 155, pitjor ens ho posen".

Així, Sànchez ha assegurat que no creu "que hi hagi diferències de fons respecte a la proposta" que la seva militància va votar a principis de març –i a la qual el Consell Polític del partit va rebutjar donar suport. De fet, la diputada ha admès que el nou document "incorpora algunes de les qüestions que la CUP havia posat sobre la taula, però la majoria molt matisades". Per tant, ha rebutjat tornar a enviar la proposta per sotmetre-la a la votació de les bases.

"Sentim a parlar de la necessitat de formar un Govern efectiu, però no d'aplicar polítiques republicanes efectives", ha sentenciat. Tot i que la formació torna a celebrar dissabte un consell polític, Sànchez ha insistit que la formació mantindrà les quatre abstencions de la CUP a la proposta de JxCat i ERC, si no canvia.