La CUP insta a retirar l'estàtua de Colom i exigeix als partits que es posicionin

El moviment Black Lives Matter ha anat acompanyat en les últimes setmanes del debat sobre els monuments a esclavistes i colonitzadors. Activistes en nombroses ciutats com Virgínia (EUA), Brussel·les (Bèlgica) o Saint Paul (Minnesota) han tombat i sabotejat estàtues per denunciar el racisme institucional, i en els últims dies també ha arribat el debat a Barcelona. Aquest divendres la CUP ha exigit a l'Ajuntament de Barcelona la retirada de l'estàtua de Cristòfor Colom del final de la Rambla, una icona del paisatge barceloní i també l'exemple més evident del passat colonialista de la ciutat.

"Cal que Barcelona no vagi tard i prengui partit per eliminar l'estàtua d'un personatge que simbolitza la història esclavista de la ciutat", ha dit l'exregidora Eulàlia Reguant, que ha proposat que es "ressignifiqui" el monument perquè expliqui "la història correctament". Reguant ha recordat que en ciutats com Buenos Aires (Argentina), Caracas (Veneçuela), Los Angeles i San Luis (EUA) ja s'han retirat homenatges al colonitzador. Així, ha exigit a tots els partits del consistori que es "posicionin" al respecte d'aquest tema.

Dissabte la líder de Catalunya en Comú - Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va apostar per retirar l'estàtua de Colom en una entrevista amb l'ARA. Però l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va considerar després a RAC1 que s'ha de mantenir, a l'entendre que és una "icona" de la ciutat. Així, va proposar destinar un espai del monument per fer una lectura crítica del que va significar la colonització. La CUP replica a tot això que "no n'hi ha prou" posant-hi una "placa explicativa".

Reguant ha insistit que el govern municipal ha de "prendre partit" per la memòria històrica i la "justícia global" i retirar "immediatament" l'estàtua. "Cal deixar d'explicar la història dels vencedors", ha insistit. La diputada cupaire al Parlament Natàlia Sànchez ha insistit, al seu torn, que el racisme "és estructural", i ha lamentat que Interior no hagi suspès ja de sou i feina els agents dels Mossos d'Esquadra implicats en agressions racistes que han transcendit en l'última setmana.

Budó: "La història és la que és"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha referit a la polèmica en declaracions a TV3. "La història és la que és, i a vegades està bé recordar-la per no caure en els mateixos errors", ha dit, tal com ha recollit l'ACN. Amb tot, la consellera ha admès que "probablement" ara es podria abordar "si cal o no" reinterpretar el monument: "Seria un bon moment per repensar-ho".