La CUP avisa que no hi ha un acord tancat per a la investidura de Jordi Sànchez

Tot i el pas al costat de Carles Puigdemont d'aquest dijous que va deixar via lliure a la candidatura de Jordi Sànchez, la CUP avisa que l'acord no està tancat. Els quatre diputats dels anticapitalistes són imprescindibles per garantir la majoria independentista que permeti la investidura de l'expresident de l'ANC i, per això, els cupaires reuneixen el consell polític i el grup d'acció parlamentària aquest dissabte, per decidir si donaran suport a Jordi Sànchez com a president de la Generalitat o no.

D'entrada, la CUP no veta el nom de Sànchez, sinó que tornen a posar "condicions programàtiques" per tal de donar un suport nítid a la seva candidatura. "No parlem de persones i noms, sinó d'un president amb voluntat de desplegar un programa republicà", ha argumentat la diputada cupaire Natàlia Sànchez des dels passadissos del Parlament. En aquest sentit, la CUP demana "més concreció republicana i un procés constituent". Els anticapitalistes insisteixen que encara no s'ha arribat a un acord definitiu amb JxCat i ERC, però tampoc concreten en quin punt es troben les negociacions: "No estem ni molt a prop d'arribar a un acord ni molt lluny".

La CUP posa com a prioritats programàtiques que es desplegui la República, s'obri un procés constituent i se celebri un multireferèndum sobre els temes sectorials que afecten el territori català, unes qüestions que, segons els cupaires, encara s'han d'acabar de llimar en les reunions trilaterals entre JxCat, ERC i la CUP -els anticapitalistes s'hi van reincorporar divendres passat-. "Pel que fa al programa, haurem de continuar negociant", ha admès la diputada cupaire. Això sí, sempre que el consell polític d'aquest dissabte avali continuar treballant amb la proposta que, ara per ara, els han fet arribar JxCat i ERC.

Ahir Carles Puigdemont va anunciar en un missatge des de Brussel·les que s'apartava de forma "provisional" per tal que s'investís Jordi Sànchez com a president de la Generalitat, i anunciava la creació d'una sèrie d'estructures des de l'exili per internacionalitzar el Procés, com ara el Consell de la República. "Si Puigdemont dona per fetes una sèrie de coses, sap perfectament que l'acord no està tancat, ho hem dit a totes les reunions", ha advertit Sànchez.

Cap proposta sobre la taula sobre Junqueras

ERC ha deixat entreveure que la candidatura d'Oriol Junqueras hauria de ser la següent a sotmetre's a la investidura -un cop Puigdemont ha fet un pas al costat- si es parla de "govern legítim". La CUP, però, no vol entrar a valorar el que ha explicat el portaveu republicà, Sergi Sabrià, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Sobre la taula, Natàlia Sànchez ha explicat que "només" se'ls ha fet arribar el nom de Sànchez com a presidenciable i el consell polític només debatrà la proposta que JxCat i ERC els han posat sobre la taula. "No donem solidesa a aquestes propostes", ha explicat la diputada cupaire.