La CUP posarà a votació l'opció d'una llista cívica unitària a l'assemblea de diumenge

La CUP posarà diumenge la possibilitat d'una candidatura cívica unitària sobre la taula. El Secretariat de la formació anticapitalista presentarà a l'Assemblea Nacional extraordinària de diumenge una ponència en què es proposarà als militants que triïn entre quatre opcions de cara al 21-D, tot i que no totes elles depenen exclusivament dels anticapitalistes. Les quatre opcions són, a més de la candidatura cívica, no presentar-se, un front d'esquerres o presentar-se sols com a CUP. Com que cap d'aquestes opcions es formalitzaria com una coalició, avui no caldria registrar cap marca electoral a la Junta Electoral.

La CUP ja va defensar la candidatura cívica unitària per al 27-S, una proposta que va ser rebutjada llavors per Artur Mas. En aquesta llista no hi hauria polítics, i per tant no tindria com a objectiu la formació d'un Govern sinó la de comptar els vots com si fos un referèndum. Recordem que la legislació electoral marca que si en tres mesos no s'ha elegit Govern, es convoquen automàticament noves eleccions, que per als cupaires podrien ser constituents.

Tot i això, fonts de la CUP admeten la dificultat d'aquesta opció, així com la del front d'esquerres, ja que tant els comuns com ERC aposten per presentar-se en solitari. Així les coses, i pràcticament descartada l'opció de no presentar-se, la proposta de concórrer en solitari és la que té més possibilitats d'acabar tirant endavant.