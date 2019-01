Calvo: "Parlo amb els independentistes perquè soc demòcrata i amb llei i diàleg trobarem una solució"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat les negociacions encetades amb la Generalitat de Catalunya per a la taula de diàleg polític de partits, després que aquest divendres hi hagués una nova trobada amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu, Elsa Artadi. "Parlo amb els independentistes perquè soc demòcrata i amb llei i diàleg trobarem una solució per a Catalunya", ha assegurat. La vicepresidenta espanyola ha opinat que les converses amb el Govern de la Generalitat són una mostra "d'amor a una terra" perquè es basa en el "respecte". Calvo ha respost així les crítiques de la dreta espanyola i recorda que l'actual situació és fruit d'un mandat en què el PP va actuar de manera "insensata i irresponsable".

Calvo ha dit que "no hi cap més fórmula" que la democràcia per resoldre les diferències entre els dos governs i ha erigit el PSOE com a "garantia" de convivència entre els diferents territoris de l'estat espanyol "mentre altres s'amaguen en trinxeres de partit". "L'única manera és ser demòcrata les 24 hores del dia", insisteix. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha agraït a Calvo el seu compromís de diàleg. "Ja era hora que algú s'hi atrevís", ha dit el líder socialista. Iceta també ha acusat de "pocavergonyes" els que critiquen que dos polítics parlin per molt allunyades que siguin les seves posicions i als independentistes els avisa que "fora de la llei hi ha el desastre, hi ha Venezuela".

En aquest sentit, Iceta no ha estalviat crítiques al Govern i demana al president de la Generalitat, Quim Torra, que deixi la política perquè "no se li dona bé". El líder socialista retreu que el president "només vegi la meitat de Catalunya" i no tingui "empatia" amb els que pensen diferent.

Pressió pels pressupostos

La vicepresidenta ha aprofitat el míting de Mataró en el qual ha participat per pressionar també els partits catalans de cara a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, que destinen, diu, sis de cada deu euros a polítiques socials: "Qui no voti això ho haurà d'explicar a cada racó de Catalunya". "Ens sentim molt forts i segurs en els nostres principis i la fermesa no és radicalitat", ha dit Calvo per demanar el suport dels partits catalans. L'ha ajudat en aquesta tasca l'alcalde i alcaldable per Mataró, David Bote, que ha llençat el seu primer dard de precampanya a la candidata del PDECat i vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras.

"Tenim a Mataró una candidata que també és diputada al Congrés i no entenc com no vol votar a favor que pugin les pensions als més de 28.000 pensionistes que té aquesta ciutat. De veritat Míriam no votaràs a favor d'aquest augment?", ha etzibat Bote en un acte al TecnoCampus que ha reunit mig miler de persones.