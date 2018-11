Calvo insta Torra a "escoltar" els ciutadans i "gestionar" Catalunya perquè "per això governen"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha demanat aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, que "escolti" els ciutadans i "doni resposta" als problemes. En aquest sentit l'ha instat a donar suport als pressupostos generals de l'Estat per revertir les retallades, ja que "seran bons per a Catalunya. Així ha respost en declaracions als mitjans en un acte contra la violència de gènera a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en relació a l'onada de protestes a Catalunya.

Calvo creu que Torra ha de "treballar amb els problemes de Catalunya" com ho fa el govern espanyol". "Cal escoltar sempre els ciutadans i donar resposta als problemes", ha puntualitzat, recordant que l'executiu "ha de ser lleial" amb la Generalitat però també ha de "treballar" per a Catalunya. En aquest sentit, Calvo ha dit que el govern de Pedro Sánchez "està en aquesta disposició", de resoldre els problemes dels ciutadans.

"El president Torra i el govern de Catalunya han de gestionar Catalunya, que per això governen i per això els van escollir", ha recalcat en ser preguntada per les vagues de metges, professors, estudiants i bombers.