Calvo creu que la justícia espanyola serà "impecable" durant el judici de l'1-O i defensa el seu "prestigi impol·lut"

Carmen Calvo considera que el "prestigi de la justícia espanyola és impol·lut" i s'ha mostrat esperançada que actuarà de manera "impecable" en el cas del judici de l'1-O. Preguntada per si hauria preferit que els presos polítics estiguessin en llibertat durant aquesta fase del procediment judicial, ha apuntat que el govern espanyol "respecta la qualitat de la justícia", per bé que no ha amagat que l'executiu es va posicionar a favor d'altres mesures cautelars alternatives a la presó preventiva. Ha fet aquestes declaracions en un esmorzar informatiu organitzar per Fórum Europa, on també ha ratificat la "reflexió" de María Jesús Montero sobre el possible avançament electoral si no hi ha pressupostos. "S'escurcen els temps", ha anotat.

La vicepresidenta del govern espanyol, però, no ha volgut parlar amb tanta claredat com ho va fer aquest dimarts la ministra d'Hisenda, que va afirmar que hi hauria eleccions el 2019 si no es tiraven endavant els comptes. "Volem tenir pressupostos i governar el 2019 amb la normalitat d’executar uns comptes. Però no podem pretendre estar en una situació on la mesa del Congrés li té treta la paraula a la diversitat del país. En aquestes condicions cadascú assumirà les seves responsabilitats", ha subratllat Calvo, que ha recordat que la decisió de dissoldre les cambres legislatives és competència exclusiva de Pedro Sánchez. Preguntada per si el 26 de maig és una bona data per fer un 'superdiumenge' electoral, la vicepresidenta s'ha limitat a anotar que s'estan negociant els pressupostos.

Unes converses que de moment no fructifiquen amb les forces independentistes perquè el seu suport depèn que s'avanci en el dret d'autodeterminació a Catalunya. Calvo ha presumit de la via de resolució que està encarant l'executiu espanyol amb la Generalitat i ha anotat que "no hi ha una altra alternativa que llei i diàleg", en un missatge enverinat a les forces que li demanen que apliqui el 155. Una fórmula de la qual la vicepresidenta s'ha mostrat "orgullosa" d'haver recolzat a finals de 2017 després del referèndum, prova de la "lleialtat" que, ha assegurat, va mantenir el PSOE amb el govern de Mariano Rajoy.

En la seva intervenció, Calvo ha reivindicat el constitucionalisme de la seva formació i ha criticat que el PP i Cs la posin en dubte quan neguen les transferències al govern basc en virtut de l'estatut de Gernika perquè suposa acontentar ETA. "És gravíssim", ha subratllat la vicepresidenta, preguntada pels posicionaments dels dos partits de dreta, a qui ha preguntat "quina part de la Constitució no els agrada". "Ens hem d'acostumar que ens agradi la Constitució sencera", ha apuntat Calvo.

La tria de Pepu Hernández a Madrid

Calvo també s'ha mullat en relació a l'elecció de l'exentrenador de la selecció espanyola de bàsquet Pepu Hernández com a alcaldable del PSOE a Madrid i ha anotat que "competeix i guanya". "Forma part del refresc i la normalitat que hi hagi gent que s’incorpori a la política. Ens sembla que Pepu és un home que aporta al projecte socialista", ha defensat, i davant les crítiques per apostar per dos homes a Madrid -Ángel Gabilondo a la Comunitat-, ha subratllat que la paritat "consisteix en l’equilibri final de la llista i les proporcions".