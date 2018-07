El govern espanyol diu que Torra té “llibertat” per plantejar un referèndum però avisa que no s’hi avindran

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat aquest dimarts un “ diàleg obert, franc, democràtic, sense traves” amb el president de la Generalitat, Quim Torra, de cara a la reunió que mantindrà amb el president espanyol, Pedro Sánchez, el 9 de juliol. En la seva compareixença davant de la comissió constitucional, Calvo ha demanat que a canvi hi hagi un “respecte compartit” i li ha recordat a Torra que està obligar “a complir la legalitat” i que les seves “obligacions” són legals i també polítiques. Però ha afirmat que ha de tenir “llibertat” per plantejar totes les posicions, inclòs el referèndum d’independència pactat, encara que ha avisat que “tothom sap” que hi ha terrenys en els quals no es trobaran.

En el torn de rèplica, el portaveu d’ERC a la comissió, Joan Tardà, li ha demanat un esforç per obrir encara més aquest diàleg, i acceptar que no només no ha de tenir “traves” com ha dit la vicepresidenta, sinó tampoc “condicions”, com defensaven els republicans en una moció que no va comptar amb el suport dels socialistes la setmana passada. Tardà li ha demanat que abraci aquest diàleg sense condicions per poder tirar endavant amb acords clau, com la renovació de la cúpula de RTVE, que es vota demà al Congrés i requereix els vots dels independentistes.

“Crec que portem massa temps en el terreny de les paraules”, ha dit Calvo, i ha afirmat que “sense traves” vol dir tenir “llibertat política per parlar”. En aquest sentit, ha recordat que l’actual Govern “no ha comès ni una sola il·legalitat” i ha demanat que cadascú sigui “responsable de les seves paraules”. “El dret a l’autodeterminació no existeix a la nostra Constitució perquè no existeix a cap democràcia”, ha afirmat, abans de dir que “faltaria més” que el president Torra no pugui parlar “del que consideri oportú” amb el president del govern espanyol, en referència al referèndum. “No podem frustrar una societat a Catalunya que necessita recompondre ponts”, ha afirmat, abans de reconèixer que la solució no satisfarà al 100% cap de les dues parts, però “cal tornar a un espai que es va posar en el terreny del que és impossible”.

“El president Torra ha de venir a parlar amb el president Sánchez amb lleialtat i respecte, però amb la llibertat de parlar de tot allò que vulgui”, però ha reblat que hi haurà assumptes en què no es podran posar d’acord.

La vicepresidenta i ministra d’Igualtat ha fet una defensa del model autonòmic, que ha fet “millor” l’Estat i ha demanat no fer-se “trampes al solitari” en la visió territorial del país. En aquest sentit, ha assegurat que no volen “eludir” el debat de la reforma constitucional, però ha recordat que cal seguir les majories que marca la mateixa norma, i que cal llegir-la en el seu conjunt. “Som un estat, i aquest estat reconeix l’autonomia política. No val llegir una part i no l’altra”, ha considerat.

Calvo ha reconegut que a Catalunya “hi ha un projecte polític independentista”, que, ha dit, no té “majoria suficient per tirar endavant, però no podem enganyar-nos”, per això ha insistit que cal “parlar de manera oberta i respectuosa per buscar punts de suport perquè som diferents”.