Capella confirma que la reunió entre Torra i Sánchez està encarrilada

En una entrevista a TV3, la consellera ha avalat la possible trobada entre el Govern i l'executiu espanyol que podria tenir lloc demà dijous. "Encara no està tancada, però és necessari que el diàleg no es trenqui per avançar", ha apuntat, sense concretar si ella també serà en aquesta reunió, després que s'hagi apuntat que s’avança cap a una reunió bilateral entre governs que, a banda dels presidents Quim Torra i Pedro Sánchez, també inclouria Pere Aragonès, Elsa Artadi i la mateixa Capella. L'executiu espanyol s’havia negat fins ara a acceptar aquest format, i el president espanyol havia dit dilluns que preferia una trobada a soles amb el cap de l’executiu.

Torra i Sánchez ultimen una reunió amb tres consellers i ministres

"Malgrat el soroll ambiental, condicionat pel foc permanent que atien alguns davant d'unes futures eleccions o els resultats dels comicis andalusos, cal seguir parlant i mantenir-se a la taula", ha afegit. "Espero que hi hagi una reunió, malgrat la repressió que estem patint, per desencallar la situació", ha reiterat la titular del departament de Justícia.

D'altra banda, Capella ha afirmat avui que comparteix les tesis dels presos polítics segons la qual un judici al Tribunal Suprem vulnera els seus drets. "El jutge natural hauria de ser el TSJC, i s'està vulnerant el dret fonamental que et jutgi qui et toca", ha denunciat. Sobre el possible trasllat dels presos abans i tot del judici, Capella ha assenyalat que "encara no hi ha res sobre la taula, però la millor manera de garantir la seva defensa és que els deixin en llibertat i hi puguin arribar pel seu compte, perquè serà un judici llarg i si estan tancats no es garanteix aquest dret". "L'única manera de garantir una defensa en condicions i la presumpció d'innocència és que s'aixequi la presó preventiva", ha exposat.

Pel que fa a la vaga de fam que segueixen alguns dirigents independentistes, Capella ha remarcat que "s'ha de garantir el dret a la protesta" dels interns després de subratllar que "se n'està fent un seguiment des dels serveis mèdics" per evitar complicacions mèdiques. En qualsevol cas, ha assenyalat que aquest és un tema del qual li correspon informar a la portaveu dels presos en vaga de fam, la periodista Pilar Calvo.

Sobre les protestes del 21-D, la dirigent republicana ha anotat que "hem de defensar els nostres objectius com hem fet sempre, de manera cívica, salvaguardant el dret a la manifestació i el dret a la reunió, perquè encara som estat espanyol i per tant no facilitarem que no es pugui fer el consell de ministres, encara que no ens agradi". "El civisme ens fa diferents i ens permet presentar-nos al món com un moviment pacífic", ha sentenciat per demanar que les mobilitzacions mantinguin el to pacífic que ha caracteritzat l'independentisme.