Capella: "El trasllat dels presos no és ni un regal ni una condició a canvi de res"

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, mentre avança el trasllat dels presos polítics cap a presons catalanes, que el seu departament havia demanat que el trasllat es fes directament de presó a presó perquè és més fàcil i més ràpid, però que no ha sigut possible i que no tenen informació de com i quan es faran exactament els desplaçaments. "És una decisió que pren el ministeri i jo l'he de respectar", ha assegurat després d'aventurar que el que deu voler el govern espanyol és no donar cap caràcter extraordinari al trasllat. Capella ha sigut crítica amb les acusacions de rebel·lió i ha defensat que estem davant d'un exemple de "dret penal creatiu" i que "la rebel·lió no va per aquesta via".

Ha assegurat que tots han d'estar en presons catalanes abans de dijous, tot i que no li consta que tots sortissin el dilluns dels centres madrilenyes en què estaven internats. La consellera ha explicat que és el jutge Pablo Llarena qui ara ha de decidir sobre els trasllats pendents –els de Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull– i que aquesta decisió s'hauria de prendre de manera immediata. "Espero que faci el que li pertoca", ha dit. Capella, però, ha volgut deixar clar que l'acostament dels presos catalans "no és cap concessió, ni cap regal, ni una condició a canvi de res", sinó que respon a una aplicació estricta de la llei. "Des del primer dia haurien d'haver estat al costat de casa i sota tutela d'un tribunal català", ha assegurat.

La consellera també ha demanat respecte als polítics de diferents formacions que estan carregant contra l'acostament dels presos: "Trobo a faltar el punt d'humanitat i de comprensió de la situació personal de les famílies de persones privades de llibertat". Sobre el focus que es posarà ara en la seva gestió, ha elogiat la feina dels treballadors dels centres penitenciaris i s'ha mostrat convençuda que en totes les presons es tracta les persones privades de llibertat amb dignitat i respecte als seus drets. "Jo faré el que com a consellera de Justícia em pertoca", ha remarcat.

Preguntada sobre per què tots els presos han triat el centre de Lledoners, al Bages, la consellera ha explicat que cadascun per la seva banda ha anat preguntant quina era la millor opció abans de prendre una decisió. "A Estremera hi ha hagut interns que els han aconsellat", ha dit.

Capella ha explicat que els mòduls de Lledoners són de participació i convivència, on els interns trien les activitats i que aquest és el model que es vol anar aplicant en totes les presons catalanes. "Veurem si poden estar tots al mateix mòdul en funció de la seva tria", ha concretat, però ha explicat que ells no volen un tracte de favor i que, en les comunicacions que ella hi ha mantingut, mai no li han demanat res. També s'ha referit al fet que Carme Forcadell i Dolors Bassa hagin decidit anar juntes a Figueres: "La vida en un centre penitenciari és molt més fàcil si tens a prop persones amb les quals comparteixes moltes coses".