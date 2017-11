Carme Forcadell torna al Parlament i presideix la reunió de la diputació permanent

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha tornat a la cambra catalana pocs dies després d'haver passat una nit a la presó després de declarar davant del Tribunal Suprem. Ho ha fet per presidir la reunió dels representants dels grups parlamentaris de la diputació permanent -l'òrgan que regeix l'activitat de la cambra quan no hi ha període de sessions-. La trobada ha servit per fixar quan es reuniran els 22 membres d'aquest òrgan -de moment la CUP no ha proposat cap membre per substituir la diputada Eulàlia Reguant-. La reunió oficial serà aquest dimecres a les 11 del matí.

La diputació permanent de dimecres servirà per triar el vicepresident primer de la mesa i el secretari segon. Segons fonts parlamentàries, el primer càrrec l'ocuparà el fins ara diputat de Junts pel Sí, Lluís Guinó, en substitució de Lluís Corominas, i el segon, el socialista David Pérez, en substitució d'Assumpta Escarp. Tots dos completaran els cinc membres que ha de tenir la mesa de la diputació permanent. Carme Forcadell n'és la presidenta; José María Espejo-Saavedra, el vicepresident segon, i Anna Simó, la secretària primera.

En la reunió també es validarà el decret llei de millores de prestació econòmica sobre incapacitat temporal per al personal del servei de l'administració de justícia. També es presentarà un recurs contra la decisió del Tribunal Constitucional d'admetre a tràmit el recurs del govern espanyol per suspendre la llei del canvi climàtic aprovada pel Parlament.

Forcadell es reuneix amb els treballadors

Els treballadors del Parlament s'han reunit amb Carme Forcadell i els membres de la mesa que van anar a declarar la setmana passada al Tribunal Suprem. Fonts parlamentàries han explicat que Forcadell els ha transmès el seu agraïment, escalf i suport per defensar amb dignitat el Parlament i preservar la seva sobirania. La reunió s'ha fet a petició dels treballadors al despatx de la presidenta i tots ells l'han rebut amb aplaudiments.