Carme Forcadell renuncia a repetir com a presidenta del Parlament

Carme Forcadell no es postularà per repetir com a presidenta del Parlament. Ho ha anunciat el seu entorn a primera hora del matí i ella mateixa ho ha confirmat en una roda de premsa aquest migdia al Parlament. Forcadell considera que ha tancat un cicle en una legislatura molt intensa, i recorda que quan va acceptar el càrrec sabia que no seria per un període excessivament llarg.

La decisió la tenia presa des de fa temps i l'havia comunicada "a les persones que l'havien de saber", però ha esperat a fer-la pública per fer balanç final del seu mandat i per no entorpir les negociacions entre els partits sobiranistes. En tot cas, la presidenta insisteix que manté intacte el seu compromís polític i per això seguirà treballant, com a diputada, per representar els anhels de la majoria de catalans, expressat a les urnes novament.

Tant ERC com JxCat havien deixat en mans de la presidenta la possibilitat de repetir. Ara, un cop se'n confirma la renúncia, serà ERC qui designi el seu substitut. Forcadell considera que el futur president de la cambra hauria de ser algú "sense causes judicials pendents". "Perquè es pugui parlar de tot, de qualsevol iniciativa que estigui al carrer des de la independència fins a la igualtat entre homes i dones, (el president del Parlament) ha de ser una persona que no tingui processos judicials pendents. Això facilita les coses", ha explicat. Ara bé, no ha volgut fer cap paral·lelisme amb el Govern, on es planteja que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, un a l'exili i l'altre a la presó tornin a ser el president i el vicepresident.

Feia temps que Forcadell era reticent a repetir com a presidenta del Parlament, però havia mantingut la incògnita fins ara. Els dubtes sobre la investidura a distància que planteja Puigdemont i la possibilitat que, durant la legislatura, el debat sobre la independència tornés a provocar un xoc amb l'Estat, posaven Forcadell entre l'espasa i la paret. La seva situació processal implicaria risc de tornar a la presó si el Tribunal Suprem considera que ha reincidit en els delictes pels quals se la investiga. De moment, Forcadell ha deixat en mans de la futura mesa la decisió sobre la investidura i ha explicat que ella no demanarà un informe als lletrats en la setmana que li queda al càrrec.

"És impossible saber quines iniciatives parlamentàries es presentaran aquesta legislatura i la persona ha d'estar en disposició de poder defensar la sobirania del Parlament", ha insistit Forcadell, que ha reivindicat que, durant els darrers dos anys, "el principal repte ha estat preservar la sobirania del Parlament i evitar que entrés la censura a la cambra". Una funció que a partir del 17 de gener haurà de continuar fent algú altre.

"Ha estat un honor presidir el Parlament del meu país. Deixo la presidència, però no abandono la política perquè començo una nova etapa de diputada". Forcadell serà la primera presidenta del Parlament que, en abandonar el càrrec, segueix a la cambra com a diputada.