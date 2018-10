Carmen Calvo: "A Escòcia no hi va haver un referèndum pactat"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha sorprès aquest dijous amb una afirmació en la qual ha negat que el 2014 se celebrés una consulta vinculant a Escòcia sobre el seu futur. "No hi va haver un referèndum pactat", ha assenyalat en una entrevista a RAC1, per després assegurar que l'ex primer ministre britànic, David Cameron, "no passarà al rànquing dels millors dirigents europeus". "No només se li'n va anar la mà amb això sinó que ara el Regne Unit està negociant el Brexit. De què estem parlant?", ha expressat Calvo, que ha afirmat que el dret d'autodeterminació "no existeix".

"No només no existeix, sinó que el Tribunal Constitucional alemany, el Tribunal Constitucional italià i el Tribunal Suprem dels Estats Units en els últims dos anys han considerat inconstitucional la pretensió de fer referèndums a Baviera, Padània i Texas. Som en aquesta democràcia o no?", s'ha preguntat. Des d'aquesta perspectiva, Calvo ha rebutjat un referèndum per a Catalunya perquè, tot i "respectar els dos milions d'independentistes", representen una "minoria" respecte a tot el "cos electoral espanyol". "¿Hi ha alguna cosa més democràtica que votar? D'acord, però dins les normes", ha apuntat.

En la línia del que ja havia expressat anteriorment, Calvo ha defensat que quan comenci el judici oral contra els líders independentistes "tindrà sentit que no siguin a la presó". La vicepresidenta ha subratllat que la presó preventiva serveix per a raons de possible fuga o per al procés d'instrucció, però ha considerat que quan comenci el judici seria raonable que "no s'allargui" aquesta situació. Malgrat aquest petit gest, Calvo ha rebutjat que el Govern utilitzi l'alliberament dels presos com a moneda de canvi per arribar a acords. "Hi ha situacions intocables: hi ha coses que són qüestions tècniques de la separació de poders. El govern espanyol ha donat proves que no utilitza la fiscalia per a interessos propis", ha afirmat, i ha insistit que "tothom ha de fer un esforç". "Aquí hem d'ajudar tots, i quan dic tots, és tots", ha afegit.

En aquest sentit, Calvo s'ha dirigit al Govern i ha assegurat: "No ajuda que mesclin l'aprovació dels pressupostos amb altres coses que no estan en el nostre poder", en referència als presos. També s'ha referit a l'ultimàtum de Quim Torra. "No ajuda que posin dates", ha assenyalat la vicepresidenta, que ha reiterat que l'executiu espanyol està en una "direcció de normalització de Catalunya en tot el que sigui" a les seves mans.

Un cop anunciat el pacte amb Podem per als pressupostos, el govern socialista buscarà ara el suport dels independentistes catalans i els nacionalistes bascos. El PDECat i ERC ja han advertit que el seu suport requereix contrapartides, per bé que Calvo manté l'esperança que s'avinguin a donar llum verda als comptes. Malgrat que no s'ha volgut mullar, ha demanat el seu vot per "consolidar el que va representar l'arribada d'aquest govern amb [l'aprovació] dels pressupostos, que a Catalunya li aniran molt bé". "Respectaré el que decideixin, però donem proves més que clares d'entendre'ns entre administracions. Tothom ha de fer un esforç", ha conclòs.

"L'inacceptable assalt al Parlament"

En l'entrevista, Calvo ha qualificat d'"inacceptable l'intent d'assalt al Parlament" de l'1 d'octubre d'aquest any i que, segons la vicepresidenta espanyola, Quim Torra va "animar". Preguntada per si creu que l'executiu espanyol hauria de demanar perdó per la violència policial del referèndum, Calvo ha assegurat que el seu govern no ha de demanar perdó sobre qüestions de les quals no era responsable, però ha opinat que és "inassumible" el que va succeir fa un any davant dels col·legis.