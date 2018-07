Carrizosa (Cs) diu que el comitè executiu del PP és "l'exponent de la ruptura interna" del partit

La refundació del Partit Popular ha agafat Ciutadans a contrapeu, que fins a la moció de censura de Pedro Sánchez havia centrat la seva estratègia a escala estatal a menjar-se espai electoral dels conservadors davant el lideratge desprestigiat de Mariano Rajoy. Aquest matí, el número dos de la formació a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha carregat contra el primer comitè executiu del nou president popular, Pablo Casado, que arrenca avui a Barcelona, i n'ha destacat la "divisió del partit". Segons el portaveu, l'acte "sembla buscar una fotografia d'unió, de cohesió, quan és un partit absolutament trencat". Carrizosa ha titllat el comitè executiu en què s'ha fet pública la constitució del nou equip de Casado –que l'ha fet sense arribar a cap acord amb la seva rival, Soraya Sáenz de Santamaría– d'"exponent de la ruptura interna que viu el PP".

"Aquella persona que va gestionar fins ara el conflicte català, que era Soraya Sáenz de Santamaría, no ha vingut a participar d'aquest encontre, a fer un relleu i explicar quines van ser les actuacions del partit aquí", ha sentenciat Carrizosa. En el mateix sentit, ha recordat la necessitat que hi hagi un bloc constitucionalista "fort, potent", i ha recalcat que "el PP no és un adversari" per a Ciutadans: "Competim amb aquells que ens volen fer fora d'Espanya i d'Europa". Amb tot, Carrizosa ha censurat que Casado estigui "investigat" pels dubtes sobre si va fer els seus estudis de màster, arran d'una filtració d''Eldiario.es'.

Cs presenta un escrit per la neutralitat a l'espai públic

Carrizosa ha fet aquestes declaracions davant la delegació del govern espanyol a Catalunya, on ha acudit per presentar un escrit contra l'exhibició de símbols als espais públics. "Els catalans veiem com les institucions estan tolerant la invasió de simbologia política, la qual cosa significa una ingerència per a aquells ciutadans que volen circular lliurament per les vies, places i pobles catalans", ha assegurat, i ha recordat la sentència del TSJC feta pública aquesta setmana i que prohibeix a l'Ajuntament de Sant Cugat col·locar una estelada a la plaça Major. "El TSJC diu que és una ingerència per als ciutadans que tenen dret a un entorn lliure i unes institucions objectives i neutrals", ha sentenciat Carrizosa, que ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, i a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, que "no mirin cap a un altre lloc, que exigeixin que es respecti la neutralitat de l'espai públic. Pensem que els polítics estan per damunt les lleis?", s'ha preguntat, i ha demanat que la sentència del TSJC "s'apliqui a tot Catalunya". En el mateix sentit, Carrizosa ha anunciat una campanya de presentació d'escrits com aquest a tots els ajuntaments de Catalunya. "No pot ser que l'espai públic pertanyi només als separatismes", ha sentenciat. "Demanem que el govern espanyol exigeixi als alcaldes que si són condemnats a pagar les costes del judici això no ho paguin tots els veïns, sinó que es responsabilitzin els polítics", ha asseverat.

Per "espai públic", Carrizosa es refereix "als edificis públics, als espais dels ajuntaments, on veiem amb massa freqüència pancartes a favor dels presos, i també a tots els carrers, rotondes, places i platges que es veuen envaïdes per creus grogues, llaços i pancartes de tot signe polític". Per eliminar aquests símbols, Carrizosa ha apel·lat a les "ordenances cíviques" dels municipis: "Per què els polítics separatistes s'ho han de saltar si s'havia evitat sempre?"