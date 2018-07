Casado, com Aznar: "Parlo gallec en la intimitat"

L'any 1996 José María Aznar necessitava el suport de l'antiga Convergència per ser investit. En una entrevista a TV3 l'expresident del govern espanyol va mostrar la seva admiració per la llengua catalana i va afegir que parlava "català en la intimitat". El candidat a presidir el PP Pablo Casado, necessita ara el suport dels compromissaris del partit a Galícia, i per picar l'ullet va repetir la frase d'Aznar però en gallec: "Gustariame falar galego, lo hago en la intimidad".

Aquestes declaracions les va fer a Galícia, on va fer un acte de campanya per aconseguir suports dels compromissaris gallecs a la seva candidatura per dirigir el Partit Popular. També va aprofitar per elogiar la figura del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, i va recordar el seu suport quan Casado va ser candidat a la província de Segovia.

El candidat també va mostrar la seva admiració per la maquinària electoral del PP gallec per fer front a Ciutadans i la seva capacitat per defensar els costums propis de Galícia dins del constitucionalisme. L'ala més galleguista del partit, representada pel president de la diputació d'Ourense, José Manuel Baltar, va donar el seu suport a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría a la primera volta. Tot i la insistència de Casado, Feijóo va intentar donar una imatge de neutralitat davant les primàries del partit.