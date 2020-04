Sánchez convoca els partits la setmana que ve per a "un gran acord de reconstrucció"

Per intentar sumar forces en la crida que va llançar dissabte passat per a uns nous Pactes de la Moncloa, el president espanyol ha anunciat aquest dijous durant el debat al Congrés de la segona pròrroga de l'estat d'alarma que cridarà la setmana que ve tots els partits per a un gran pacte de reconstrucció social i econòmica. La intenció del govern espanyol és sumar també amb els agents socials, presidents autonòmics i ajuntaments. "Hi estan disposats? Només els demano unitat i lleialtat", ha dit retraient al president del PP, Pablo Casado, que sigui l'únic del món -al seu parer- que no rema amb l'executiu per sortir de la crisi. El líder de l'oposició no ha concretat si anirà a la reunió però ha brandat un discurs més dur que el de fa dues setmanes. "Els espanyols es mereixen un govern que no els menteixi", ha dit parafrasejant la famosa frase de l'exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba després de l'atemptat de l'11-M del 2004. Sánchez li ha replicat que "la pandèmia no es podrà vèncer si no hi ha unitat entorn al govern" espanyol.

Des d'ERC, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, ha rebutjat l'estratègia política de Sánchez perquè al seu parer un nous Pactes de la Moncloa busquen "blanquejar una bunquerització del govern espanyol". Junts per Catalunya està disposat a reunir-se amb Sánchez però només per a "coordinar-se" en la sortida de la crisi, no per a una reedició dels pactes del 1977. Bildu també ha rebutjat la reedició d'aquests acords, mentre que el PNB s'hi ha mostrat obert però ha demanat que se li canviï el nom.

Sánchez ha demanat "unitat i lleialtat" per a uns nous Pactes de la Moncloa, però Pablo Casado es prepara per demanar-li la dimissió quan el pitjor moment de la crisi sanitària hagi passat. "La seva autoritat moral per demanar unitat i lleialtat és nul·la", li ha etzibat el líder del PP al ple del Congrés en què s'aprovarà la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril. "No demanaré responsabilitats fins que es calmi la crisi. No som com vostès, però sí que direm què es pot fer millor, encara que els estiguem donant suport sense que se'ns consulti", ha subratllat Casado, molt dur amb la gestió de la Moncloa. "Creu que ho ha fet tot bé? No demanarà perdó a ningú? S'agrairia més humilitat i sinceritat", ha continuat el cap de l'oposició, que ha avisat que impulsarà una comissió d'investigació al Congrés i demanarà les actes de les reunions del comitè d'experts que "ningú coneix". "Volem veure si s'han amagat dades de morts o només hi ha hagut negligència", ha reblat.

Caldrà veure quina actitud acaba adoptant el PP els pròxims dies respecte a la convocatòria de la reunió per abordar uns nous Pactes de la Moncloa, però ara per ara Casado ha marcat una distància important amb la iniciativa del president i l'ha situat en la "propaganda". En un moment en què el govern espanyol reclama a la Unió Europea solidaritat per afrontar els efectes econòmics de la crisi sanitària, el líder del PP ha rebutjat que Sánchez llanci "globus sonda" i pretengui "mutualitzar els errors" de l'executiu. "Diàleg social sí, però complicitat per prendre decisions ruïnoses mai. No sembla sincera la vocació pactista amb qui no s'ha trucat en dues setmanes", ha dit Casado, malgrat que dissabte va mantenir una reunió amb el president. El dirigent conservador ha assegurat que defensa el "llegat" del que representen els Pactes de la Moncloa, però ha advertit el líder socialista que "no es poden fagocitar els èxits històrics per tapar els fracassos presents".

La petició d'unitat i lleialtat de Sánchez coincideix amb l'actitud més dura de Casado, que ha aconseguit que el president hagi baixat al fang. En el seu torn de rèplica, el cap de l'executiu ha entrat a la baralla política i li ha retret les crítiques de tenir el "Congrés tancat". "Quan fa que la presidenta de la Comunitat de Madrid no compareix a l'Assemblea? I a Andalusia?", s'ha preguntat el president espanyol.

Vox portarà al TC l'estat d'alarma

A continuació el president de Vox, Santiago Abascal, ha mantingut la duresa en el discurs però ha anat un pas enllà. L'extrema dreta vota en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma després que Sánchez i Pablo Iglesias hagin acabat amb la seva "paciència", segons ha afirmat Abascal, que ha avisat que portarà al Tribunal Constitucional l'aplicació de l'estat d'alarma. El líder de Vox ha insistit que la solució per combatre la crisi del coronavirus és que Sánchez i Iglesias dimiteixin, i no tant una mobilització de 200.000 milions d'euros com la que ha promès el cap de l'executiu. Segons els càlculs de Vox, n'hi hauria prou amb 85.000 milions. No hi ha hagut una resposta explícita a la invitació per a uns nous Pactes de la Moncloa, però Abascal ha marcat distància: "No serem còmplices de la seva negligència ni dels deliris totalitaris del seu vicepresident".

Qui ja juga un altre rol en la dreta espanyola és Cs, que s'ha abraçat a la proposta de Sánchez de pensar uns nous Pactes de la Moncloa en una primera reunió la setmana vinent. El portaveu parlamentari de la formació taronja, Edmundo Bal, ha demanat, però, que la trobada no sigui perquè l'executiu presumeixi de les seves mesures ni serveixi per "fer-se la foto". "Li tendim la mà lleial però exigent", ha afirmat el diputat en la seva intervenció al Congrés, alhora que ha advertit que no és un "xec en blanc" i que romandrà "vigilant" al compliment dels compromisos adquirits amb Cs en matèria d'ajudes a autònoms i petites empreses.