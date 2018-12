Casado acusa Sánchez de no fer “res” davant de les apel·lacions de Torra “a la guerra civil”

A Pablo Casado no li convenç l’enduriment del discurs de Pedro Sánchez al voltant de l’independentisme. Se li queda curt. El líder del PP ha tornat a protagonitat un dicurs dur en el ple sobre Catalunya, en el qual ha acusat el president espanyol de no fer “res” davant de les apel·lacions a la “guerra civil" de Quim Torra, en referència a les paraules del president de la Generalitat sobre la via eslovena. Casado, com en altres ocasions, li ha demanat a Sánchez que aquest 21 de desembre, en el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona, "incoi a Torra a posar en pràctica la Constitució" i li ha demanat que "apliqui el 155". A més, el líder de la formació conservadora ha acusat el govern socialista de ser "responsable" del que passa a Catalunya, on, ha afirmat, hi ha un trencament total de la convivència.

Casado, a més, ha criticat el discurs de Sánchez assegurant que "ve aquí a reconèixer que no pot fer res", i a "comparar" el procés independentista amb el Brexit. Durant la seva intervenció, el líder del PP també ha aprofitat per carregar contra els líders independentistes empresonats i els ha acusat de fer una "dieta proteica" durant la seva vaga de fam. Sobre l'acord de Gibraltar, Casado ha criticat que Sánchez ho qualifica d'oportunitat històrica, mentre que May va ser "ovacionada" perquè el govern espanyol "no havia aconseguit res". "Incompetència i desídia, i a més dient que ha estat un èxit", ha sentenciat Casado.

També des de la dreta, Albert Rivera ha posat l’accent en Europa, i ha considerat que la UE, “el millor projecte que l’home ha inventat”, es va fer “en contra de persones com Torra”, dels que “escupen al ministre”, en referència a l’escopinada d’un diputat d’ERC desmentida per alguns membres del govern espanyol. El líder de Ciutadans ha afirmat que Torra és “un xenòfob” a qui “suportem cada dia”. El president del partit taronja li ha demanat a Sánchez que “passi per les urnes” perquè a ell no l’han votat per anar de la mà de Bildu i dels independentistes, com ho demostren, segons ell, els resultats a Andalusia que són un “primer avís”. També ha tingut temps Rivera per competir amb Casado per la bandera de la duresa contra l’independentisme i ha censurat que Mariano Rajoy no va voler ampliar l’aplicació del 155 quan ell l’hi vaig demanar, i sense l’oposició de l’actual líder popular.

Segons ell, Sánchez ha “cremat els ponts” amb els “constitucionalistes” i per això ha partit una fuga de votants a Andalusia. Rivera ha considerat que “això no se soluciona amb cartes” i que Torra està “tremolant” després de rebre les cartes, sinó que el que cal és un requeriment del 155 “per aplicar la Constitució”

En l’altre extrem al del líder popular, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha fet una aposta en el mateix debat al diàleg -ha acabat la seva intervenció recuperant l’eslogan de la tercera via “ha lemes, parlem”- i acusant Casado i Albert Rivera d’estar inflamant la situació, com també segons ell ho ha fet Torra amb l’apel·lació a la via eslovena que “cap independentista vol”, perquè “cap independentista vol una guerra”. Al contrari, el líder de Podem ha apostat per una negociació i per un referèndum, en el qual totes dues parts hauran de fer cessions per trobar terreny en comú.

En la mateixa línia, la portaveu d’En Comú Podem, Lucía Martín, ha fet una crida a Sánchez i als independentistes a buscar “acords concrets” tant en qüestions que “millorin la vida de la gent”, com els pressupostos generals de l’Estat, com la qüestió nacional, amb un “pacte de claredat”. La proposta que en el seu moment va fer el president espanyol, d’un referèndum “d’autogovern” és, segons ella, un “bon punt de partida”. A més, ha denunciat l’existència de “presos polítics” a Espanya.

Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat els acords polítics entre PP i Cs, que estan duent a terme a Andalusia, per "pactar amb la ultradreta" i per sentir-se "nostàlgics d'un temps d'aquest país que ha passat pàgina". I ha sentenciat que, des del seu govern, "defensaran les dones" i també defensaran front "les amenaces recentralitzadores" d'ambdós partits. A més, també els ha demanat "lleialtat", de la mateixa manera que ell "durant el govern de Mariano Rajoy", ha dit Sánchez.