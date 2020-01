Casado amenaça amb portar Sánchez als tribunals si no activa el 155 contra Torra

[ Segueix aquí el minut a minut del debat d'investidura de Pedro Sánchez i les reaccions a la decisió de la JEC d'inhabilitar Torra]

Llista de greuges de Pablo Casado a Pedro Sánchez, amb amenaça inclosa, en un cara a cara que escenifica la insalvable distància que la tria de socis del PSOE ha dibuixat entre les dues grans formacions del bipartidisme. El candidat ha provat de rebatre la bateria d'insults i desqualificacions del líder de l'oposició amb hemeroteca i dosis de sentit de l'humor, especialment quan li ha agraït la "moderació" i li ha aconsellat presentar-se a la tribuna com a: "Hola, soc Pablo Casado i he perdut cinc eleccions en un any".

El líder del PP ja ha deixat clar que els últims dies que l'estratègia de la dreta contra el govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem serà l'ofensiva judicial, amb l'antecedent dels recursos a la JEC que aquest divendres va inhabilitat Quim Torra i Oriol Junqueras, i ha assegurat que actuarà "amb fermesa" contra el president en funcions si cau en la "prevaricació" de no activar el 155 contra la Generalitat. "Torra ha dit que no reconeixerà [la decisió de la JEC], que es declara en flagrant desobediència i fins i tot va retirar la bandera [espanyola del Palau]", ha exposat. Aquest ha estat el contundent missatge amb què ha arrencat la seva intervenció Casado, que ha qualificat de "patètic" que el candidat hagi començat el seu discurs assegurant que "Espanya no es trencarà". Per al cap de l'oposició Sánchez representa la "pèrdua de la dignitat de presidir un partit constitucionalista".

Amb un to crispat i un alt ritme de desqualificacions, el president dels conservadors ha recriminat que Sánchez abans digués que mai pactaria amb els "populistes de Podem" ni amb EH Bildu i l'ha acusat de "mentir contínuament i impúdica". "Senyor Sánchez, vostè ha dormit bé?", ha estat la primera frase de Casado, que ha tirat de metàfora onírica per criticar que "entre coixins i malsons ha portat el govern dels malsons" de la mà de Pablo Iglesias i Esquerra. El vocabulari encès de Casado ha tingut el seu punt més àlgid quan ha parlat de Catalunya i ha protestat per l'acord per una taula de negociació entre el govern espanyol i la Generalitat per resoldre el conflicte polític, que ha qualificat de "vergonyant" i "degradant" per Espanya. Diputats de Podem o EH Bildu reien amb sornegueria davant les estridències de Casado.

"Quin conflicte polític hi ha amb els catalans a qui cremen les botigues o que han d'anar escoltats pel carrer a causa de la kale borroka independentista que l'aplaudien a l'hemicicle?", s'ha preguntat, reafirmant així el seu escorament amb la pretensió d'apaivagar els aires electorals de Vox. Així, ha rebutjat la consulta que els socialistes han pactat amb els republicans i li ha proposat que en lloc de preguntar només als catalans, convoqui eleccions perquè tots els espanyols es pronunciïn sobre l'acord al qual arribi amb la Generalitat. "No ho farà perquè seria una derrota estrepitosa", ha continuat Casado. "Això no és un conflicte polític, sinó legal. No és un conflicte territorial, sinó moral. Entre modernitat i arcaisme nacionalista, i des d'avui socialista", ha afegit el líder del PP, que ha vaticinat la "desaparició del socialisme constitucionalista".

En aquest sentit, Casado ha centrat la crítica en Sánchez, més que en els seus socis, i li ha retret haver donat "carta de naturalesa" a governar amb els que "pretenen destruir Espanya" i als que "atempten contra la democràcia". "No han aconseguit destruir el país ni terroristes, ni colpistes, ni comunistes. Serem dic de contenció de qualsevol mutació", ha assegurat. És per això que Casado ha defensat un paper del PP que sigui aglutinador de tot l'espai de la dreta, tant els que quedin a la seva esquerra com a la seva dreta.

"Gràcies per la moderació"

"Gràcies, senyor Pablo Casado, per la moderació", ha engegat Sánchez en el torn de rèplica, en el qual ha demanat al líder del PP que aprengui de les derrotes amb "decòrum". "Hola soc Pablo Casado i he perdut cinc eleccions en un any", l'ha aconsellat que digui quan pugi a la tribuna, a més d'instar-lo a tornar-se a afaitar la barba. La intervenció del candidat ha estat plena d'interrupcions a la bancada de la dreta i ha provocat que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, hagués de sol·licitar als diputats que el debat es desenvolupés amb normalitat en més d'una ocasió. El candidat ha protestat la lleugeresa amb què Casado ha parlat de terroristes en referència a EH Bildu, moment en què la diputada Teresa Jiménez-Becerril, germana d'Alberto Jiménez-Becerril, s'ha aixecat del seu escó cridant "Els tens allà", senyalant els diputats abertzales. Després, ha recordat que el PP negociava amb ETA i que Javier Maroto va pactar amb Bildu quan era alcalde de Vitòria.

No he tenido más remedio q levantarme de mi escaño para decirle a Sanchez, que había tenido la desfachatez de decir q Zapatero había acabado con ETA, que ETA no está acabada, q sus herederos, están sentados en el Congreso y que el, ha pactado con ellos para lograr su investidura. pic.twitter.com/97UGhfC8nS — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) January 4, 2020

En alguns instants el cara a cara ha girat al voltant del passat del PP i el PSOE i s'han evocat noms d'antics líders de les dues famílies polítiques. Sánchez ha negat que l'obsessió de Casado sigui el " dolentíssim" que representa la seva figura, sinó que en realitat els conservadors enalteixen el passat del PSOE per criticar el present: "De Rubalcaba deien que era pitjor que Felipe González i Zapatero junts. A Zapatero li van recordar perles. Aznar a González li deien menyspreable, histèric, professor de l'engany, xantatgista i oportunista. Álvarez Cascos a González que era la podridura i que no tenia un altre camí que la deixalleria. El mecanisme és senzill: el dolent i el dolentíssim és el líder socialista que està al govern i el bo és el que ja no està".

Mà estesa després de la batalla

Casado, visiblement indignat, ha mantingut la seva crítica enfocada en la qüestió catalana i al fet d'haver pactat una consulta sobre el que "compet a tots els espanyols", per acusar-lo així de falta de patriotisme. Sánchez li ha retret que confongui el patriotisme amb el que representa el seu partit i li ha advertit que "el PP no és Espanya ni la Constitució", abans d'obrir el debat sobre l'abandonament del centre. Ha estat en aquest punt que ha aparegut la figura d'Albert Rivera, un dels grans absents de la sessió d'investidura, fet que Sánchez ha lamentat. "Que el centre es comporti com a centre i la dreta com a dreta", ha demanat el líder del PSOE, que ha advertit Casado que el "to, l'actitud i el clima que estan insuflant deteriora la convivència". "Només beneficia la ultradreta d'aquest país", ha afegit.

Els torns breus de rèplica finals han estat reiteratius però els més encesos. Casado ha desitjat que "tan debò [Sánchez] fos la meitat de patriota que Rivera" i s'ha queixat que el candidat l'acusés d'optar per "maniobres tramposes" i "paranys jurídics", en referència als recursos a la JEC per inhabilitar Torra i Junqueras. "Qui és vostè per parlar de paranys jurídics?", ha clamat el líder del PP. Sánchez ha iniciat el seu últim torn avisant el seu interlocutor que "només la ultradreta es dirigeix al líder d'un grup parlamentari preguntant-li qui és", però paradoxalment ha culminat la intervenció amb un intent de reconciliació. "Li estenc la mà per als grans acords que necessita el país, fins i tot es poden forjar en aquesta legislatura", ha conclòs.