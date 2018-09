Casado assegura al Suprem en un escrit que no ha comès cap delicte amb el màster

En paral·lel al debat sobre la tesi doctoral de Pedro Sánchez, avança al Tribunal Suprem el procés judicial sobre el màster de Pablo Casado. El líder del PP ha enviat al Suprem un extens escrit de 28 pàgines en què al·lega que no ha comès cap delicte i demana que no s'admeti ni a tràmit el seu cas. Fonts de l'alt tribunal confirmen que han rebut el document i que l'han inclòs en el trasllat al ministeri públic perquè prengui partit en aquest assumpte

I és que també l'alt tribunal ha demanat aquest dijous a la fiscalia que emeti un informi sobre si ha d'investigar o no Casado sobre si la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) li va regalar el màster cursat el 2008. Segons fonts jurídiques, es tracta de la primera decisió que ha pres la sala d'admissió del Suprem des que la jutge que investiga el màster de Cristina Cifuentes va decidir elevar la causa a l'alt tribunal a principis d'agost. Un cop rebi l'informe de la fiscalia, el Suprem haurà de pronunciar-se sobre si obre o no la causa contra el líder del PP per presumptes irregularitats.

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha volgut apuntar justament en la direcció de la causa judicial contra Casado. "El problema d'aquest país al Suprem és que no sabem on és el treball de Pablo Casado", ha assenyalat en declaracions als passadissos del Congrés