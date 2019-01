Casado enceta l'any agitant un nou front antiimmigració: reclama limitar l'acollida de menors

Pablo Casado ha encetat l'any a Melilla. Si un dels primers viatges que va fer a l'agost, després de ser escollit president del PP, va ser a Ceuta – en plena competició de fotos amb Ciutadans, donant suport a la Guàrdia Civil davant de la tanca–, el líder popular ha escollit l'altra ciutat autònoma aquest dimecres per tornar a agitar el discurs antiimmigració. Ara, però, amb un altre rival: Vox. Segons l'última enquesta publicada, el partit d'extrema dreta entraria al Congrés amb força si se celebressin ara eleccions i permetria governar amb una àmplia majoria a la dreta espanyola. És justament a Melilla on Vox creix amb força, i on ha aterrat Casado aquest matí per anunciar un nou front en el discurs antiimmigració dels populars: els menors estrangers no acompanyats, coneguts com a 'menes'. Demà seguirà amb la seva gira nadalenca per tot Espanya des de Ceuta, on es tornarà a fotografiar amb la Guàrdia Civil a la platja de Tarajal.

El PP té previst presentar la setmana vinent una proposició no de llei al Congrés –una iniciativa que no té efectes vinculants– perquè els 'menes' siguin considerants immigrants. La llei de protecció de la infància –la que preval en aquests casos– estableix actualment que sent menors no se'ls pot deportar, com als majors d'edat, aplicant la llei d'estrangeria. Durant els últims mesos s'ha multiplicat la seva arribada. Només a Catalunya, arriben cada dia entre 20 i 50 'menes', cosa que ha obligat la Generalitat a obrir centres d'acollida d'emergència.

Per a Casado no estem davant d'una "problemàtica només social", sinó que s'ha d'abordar també des de "la perspectiva de la immigració econòmica i les seves derivades de seguretat ciutadana i control de les fronteres". En un discurs davant dels afiliats del PP a Melilla acompanyat del president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, Casado ha assegurat que els 'menes' "són utilitzats per apel·lar al reagrupament familiar" un cop arriben a l'Estat i ha considerat que s'ha de modificar la legislació perquè "els menors no siguin instrumentalitzats per les polítiques d'immigració econòmica". Segons ha dit, a Melilla hi ha 1.000 menors no acompanyats, i en el conjunt d'Espanya 12.500.

Imbroda ha sigut més clar sobre la iniciativa i ha anunciat que la proposició de llei inclou com a mesura que els 'menes' que arribin a Melilla i al conjunt del territori de l'Estat se'ls apliqui també la llei d'estrangeria. "Nosaltres no podem més. Ja en tenim 1.000. I aquest frontera, sent permeable com és, cada dia ens inundarà", ha assenyalat, i ha assegurat que els últims mesos ha augmentat un 125% l'entrada de 'menes' perquè "no s'hi estan posant límits".

Casado ha evitat en tot moment mencionar directament Vox, però sí que ha demanat que Imbroda segueixi governant després de les eleccions autonòmiques del 26 de maig –és president des de fa gairebé 20 anys– perquè "no es pot apostar per un partit sense experiència de govern que acaba d'arribar". "Aquí no es poden fer experiments amb la papereta!", ha advertit. El president de Melilla, de nou, ha sigut més directe i ha reclamat que el govern de Pedro Sánchez enviï a Melilla més efectius de la Guàrdia Civil per protegir la tanca. "No ens valen els discursos que diuen que cal treure la legió. Què diuen ara! El que cal és portar més guàrdies civils! Ja n'hi ha prou de cants de sirena i noves veus que ara toregen des de la barrera", ha dit sobre les propostes del partit ultra després de posar-se una bandera espanyola a la solapa de l'americana perquè "[la bandera espanyola] sempre -- ha d'estar present a Melilla". Justament avui, que Granada commemora la conquesta per part dels reis Catòlics, el PP ha repartit més de 4.000 banderes espanyoles. "Commemorar no és en absolut celebrar res contra ningú", ha defensat el partit a Andalusia en una nota.

El líder popular ha carregat contra les polítiques migratòries de Sánchez i les ha posat en comparació amb la gestió "ordenada i exemplar", a més "d'integradora", dels governs de José María Aznar, però ha evitat declaracions tan contundents i alarmistes com les de l'estiu passat, quan va consumar el seu gir extremista contra la immigració dient que "no és possible que hi hagi papers per a tothom, ni és sostenible absorbir els milions d'africans que volen venir a Europa". Casado, però, considera que el temps li ha donat la raó i el govern "bonista" de Sánchez està fent "pagar" a Espanya la foto de l''Aquarius' amb "un efecte crida". "Espanya té un problema amb la immigració: segons Frontex, i no s'ho inventa el PP, els últims mesos han arribat més pasteres a Espanya que en els últims vuit anys sumats", ha assenyalat amb un degoteig de xifres. "A l'agost ens van dir que érem alarmistes, xenòfobs, radicals i mentiders. A l'agost, quan vam anar a veure la Guàrdia Civil a la tanca, el govern deia que trauria les concertines [filats]. El temps ens ha donat la raó", ha conclòs.