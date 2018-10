Casado intenta tapar les fissures al grup del PP extremant la duresa contra Sánchez

Des que va arribar a liderar el PP, Pablo Casado es va marcar l’objectiu de recosir les diferents famílies de la formació conservadora, que es va dividir en el procés de primàries que el va enfrontar a Soraya Sáenz de Santamaría. L’estil del nou president del partit, molt present als mitjans de comunicació, i que està escorant el partit encara més a la dreta havien eixamplat les crítiques internes, i en les darreres setmanes havien crescut les veus crítiques dins del grup parlamentari popular al Congrés per la direcció estratègica de la formació, centrades d’una banda en el paper de la discutida portaveu, Dolors Montserrat, i del mateix Casado, segons van indicar fonts conservadores. El president del PP ha volgut aprofitar el debat parlamentari amb Pedro Sánchez que hi havia aquest dimecres al Congrés sobre les armes venudes a l’Aràbia Saudita i sobre l’últim Consell Europeu per tapar aquestes fissures, i ho ha fet extremant la duresa contra el president espanyol.

Pablo Casado havia anunciat la setmana passada la seva intenció de convertir la compareixença en una sessió en la qual li preguntarà per tots els assumptes i ho ha complert, passant del tot de l’ordre del dia i interpel·lant a Sánchez per Catalunya o els pressupostos, entre altres. El president del PP ha tornat a fer gal·la de la seva duresa parlamentària i ha afirmat que Sánchez és “partícip i responsable d’un cop d’Estat que s’està fent ara a Espanya”, amb un posat irritat i un to de veu elevat, que ha contrastat amb la rèplica de Sánchez. En to pausat, però visiblement molest, el president espanyol li ha replicat que no és “acceptable” que l’hagi acusat de ser “partícip i responsable” d’un cop d’Estat i li ha demanat que retiri la frase.

“No em pot acusar de ser un suposat colpista”, ha asseverat, abans de considerar que la frase “omple d’ignomínima el seu grup parlamentari”. En la dúplica, a més, ha incrementat la contundència i li ha etzibat que si no ho retira “vostè i jo no tenim res més a parlar”. Sánchez li ha retret a Casad el seu estil d’oposició i li ha demanat que torni a la “moderació”: “Vostè ha de decidir si es troba en el centredreta o en la ultradreta. Però recordi una cosa: José María Aznar va guanyar les eleccions parlant català en la intimitat”, li ha etzibat. A més, li ha censurat que demani l’aplicació de l’article 155 a Catalunya i ha considerat que aquesta resposta la dona perquè “no tenen projecte” i perquè és un “absolut irresponsable”.

Però tot i la falta de respecte a l’ordre del dia de Casado, al PP han celebrat la seva intervenció, i han considerat que l’ha situat com a autèntic “líder de l’oposició” en el seu “primer mini debat de l’Estat de la nació”. Fonts de la formació conservadora s’han esforçat per presentar com un èxit la intervenció dura, i han assegurat que l’aplaudiment de la bancada popular, que ha estat unànime i llarg, era espontani.

El líder popular ha rebutjat “lliçons de moderació” del PSOE i ha mantingut l’acusació de ser “responsable” del “cop d’Estat que s’està perpetrant”. Casado ha reiterat la petció d’aplicar el 155 i, en cas de no fer-ho convoqui eleccions.

Casado també ha censurat la negociació dels comptes que segons ell està duent el líder de Podem, Pablo Iglesias, en nom del govern espanyol amb els independentistes. El líder de l’oposició també ha criticat els comptes pactats amb el partit lila, i ha considerat que Sánchez es vol “pagar una campanya electoral”, amb uns pressupostos “irresponsables” que volen apujar el dèficit.

A més, ha censurat que parli de “responsabilitat” a Europa mentre negocia els pressupostos amb els independentistes, fet que ha considerat una “humiliació”, i li ha preguntat si ho ha explicat a la UE. A més, l’ha comminat a demanar a la UE el canvi en les euroordres per incloure la rebel·lió i la sedició en els delictes d’entrega automàtica. Només s’ha acostat Casado a l’ordre del dia quan ha criticat a Sánchez que no lluiti per fer Gibraltar espanyol en les negociacions del Brexit (un dels aspectes tractats en el Consell Europeu i al qual s’ha referit Sánchez). Sobre l’Aràbia Saudita, Casado ha criticat que Sánchez no li dediqui la mateixa atenció als “assassinats polítics” de Veneçuela. El líder popular ha estat aplaudit per la bancada del seu partit, que s’ha posat de peu.