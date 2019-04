Casado mantindrà "el to moderat" al debat d'avui, segons el PP

Mentre experts i enquestes valoren de manera majoritària que Albert Rivera va aconseguir treure a Pablo Casado el paper de portaveu de l'oposició a la dreta de Pedro Sánchez, des del PP es mostren satisfets amb un to "moderat" que creuen que és "presidencial" i que va "noquejar amb propostes concretes" a Sánchez davant "el fang" del president, totes elles paraules de Teodoro García Egea, secretari general del Partit Popular, en una roda de premsa oferida aquest dimarts al migdia a la seu de Génova. "Anàvem a un debat, no a un combat ni a un programa del cor", ha dit.

Al mateix temps que defensava la moderació, però, García Egea insistia en l'invent del pacte amb Bildu de Pedro Sánchez i també que "si guanya Pedro Sánchez indultarà els presos" en relació als acusats pel referèndum de l'u d'octubre. Preguntat sobre l'afirmació de Casado, que va dir que els dirigents d'Esquerra havien assegurat que aconseguirien l'indult de Sánchez si arribava al poder, García Egea no ha precissat quan s'ha dut a terme aquesta afirmació. "Rufián, al debat i davant el nerviosisme del PSOE per respondre respecte a l'indult,va sortir al rescat del PSOE dient que no hi haurà condemna perquè ells no han fet res dolent. I a les rodes de premsa els presos polítics ja han dit que demanaran referèndum i que se'ls indulti. Lògicament, això ens deixa clarament un panorama en el qual si Pedro Sánchez guanya les eleccions indultarà als presos polítics", ha desenvolupat, malgrat no haver trobat cap moment en el qual els independentistes parlessin de cap pacte amb Sánchez en aquest sentit.

Egea també ha acusat els candidats de Vox que han sortit del PP de marxar "perquè no els agrada el número que ocupen a les llistes". "I d'aixó no es diu valors", ha criticat.

El candidat de Ciutadans, Albert Rivera "no s'ha enterat que l'enemic d'Espanya és Pedro Sánchez", segons ha defensat Egea, que creu que "dividir el vot dona més opcions a Pedro Sánchez". Creu que Rivera "va fer la feina bruta dels socis separatistes i de Bildu de Pedro Sánchez" quan va buscar el cos a cos amb Casado.

"Corre el rumor que Ábalos anirà al debat d'aquesta nit", ha frivolitzat Egea, que ha modificat el lema del PSOE assegurant que serà: "fes que passi ja el debat" o "fes que passi ja la campanya".