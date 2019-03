Casado planteja el 28-A com un plebiscit contra l'independentisme

El candidat del PP a la presidència del govern espanyol, Pablo Casado, planteja les eleccions generals del 28-A com un plebiscit contra l'independentisme: "O Sánchez amb Torra, Puigdemont, Batasuna i Podem, o el PP rescatant Espanya de la independència". En un acte aquest diumenge a Màlaga, el líder popular ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que posi la "catifa vermella" per fer una manifestació que demana "trencar Espanya", en referència a la marxa sobiranista d'aquest dissabte a Madrid, que ha titllat de "sonora punxada".

Sobre la manifestació de dissabte a Cibeles, Casado s'ha erigit com a l'únic capaç d'"aturar-ho" i ha demanat el vot per a tots els espanyols a qui no els va agradar el que van veure, perquè el govern actual, assegura, és "als peus dels que volen trencar Espanya". El líder popular ha aprofitat el dia després de la mobilització a la capital espanyola per tornar a desplegar el seu programa antiindependentista, i ha recordat que que si arriba a la presidència impulsarà una llei per retirar el finançament a partits "amb líders processats per rebel·lió i sedició" i per il·legalitzar partits o entitats que "animin el 'kale borroka'".

La proposta legal del líder popular en la seva croada contra el Procés passa també per una reforma del Codi Penal per "penalitzar els referèndums il·legals" i "evitar els indults" a condemnats per rebel·lió o sedició. Casado també ha apuntat a una nova llei d'educació "perquè no s'adoctrini a les escoles".

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, s'ha sumat a les crítiques a Sánchez per no "sortir i donar la cara" després de la manifestació de dissabte a Madrid. "Quan els seus socis fan manifestacions per dir que això és una dictadura, el president ha de donar la cara i dir-los que s'equivoquen i dir-los que tenen cabuda en la democràcia si la respecten", ha considerat el líder de Cs durant un acte a Majadahonda.

Rivera ha respost al president de la Generalitat, Quim Torra, que sí que reflexionaran, tal com el president català va demanar ahir, perquè prendran nota "de tot el que han fet malament el PP i el PSOE". "Senyor Torra, el que ha fet malament Espanya és donar-li les claus del nostre país a vostè", ha expressat. Rivera ha assegurat que si Ciutadans governa no "tornaran a pactar amb els separatistes". "El que ha fet malament Espanya és concedir als nacionalistes la decisió sobre les polítiques nacionals, sobre les polítiques educatives, sobre els pressupostos generals de l'Estat", ha afirmat.

Podem veu "saludable" la marxa i reclama una "sortida democràtica"

Des de Podem, en canvi, el secretari de societat civil i moviment popular de la formació, Rafa Mayoral, ha qualificat de "saludable" la manifestació d'aquest dissabte a Madrid. "És una expressió democràtica. La llibertat d'expressió és un element central en una societat democràtica i és saludable que la gent s'expressi amb llibertat al carrer, posa de manifest que els conflictes polítics no es poden resoldre als jutjats", ha comentat , i ha ressaltat la importància del "diàleg ampli" entre Catalunya i Espanya per parlar del futur del país i trobar una "sortida democràtica". El partit de Pablo Iglesias, però, no es va sumar a la marxa.