Castella i Lleó, on el virus uneix els polítics

El president de Castella i Lleó, el popular de perfil discret Alfonso Martínez Mañueco, ha aconseguit el que va ser impossible per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez: asseure tots els líders polítics en una taula per abordar la reconstrucció després del coronavirus, i autoimposar-se un termini per arribar a un acord. Si bé fa dues setmanes al Congrés la comissió de la reconstrucció social i econòmica trontollava entre insults, el 22 de maig totes les formacions de les Corts de Castella i Lleó van seure per entendre’s. “Hi ha una voluntat inequívoca d’acord”, assegurava el conseller de Presidència, Ángel Ibáñez. Des de llavors les converses han avançat de manera discreta, i està previst que hi hagi un pacte “aviat”, segons va dir dijous el portaveu del PP, Raúl de la Hoz. L’únic escull que queda és que els populars renunciïn a tancar els consultoris en zones rurals, segons va apuntar el líder socialista, Luis Tudanca.

Sánchez va demanar a tots els seus barons autonòmics que intentessin reproduir a nivell territorial el que inicialment va batejar com els nous pactes de la Moncloa. Tudanca va tenir la sort que Mañueco, de perfil moderat -alineat amb l’exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría en les primàries de l’any passat per liderar el PP, que va guanyar Pablo Casado-, li va recollir el guant.

Ho va posar fàcil el vicepresident de la Junta, Francisco Igea, l’home que es va enfrontar a Inés Arrimadas en les primàries de Ciutadans demanant un gir cap al centre i podent teixir acords a dreta i esquerra. Uns acords que ara Arrimadas ha començat, paradoxalment, al Congrés en un gir estratègic per desmarcar-se de Vox. Cs també ha estès per primer cop la mà al president de la Generalitat, però les negociacions per un pacte no s’han traduït en una taula, sinó en una comissió d’estudi per a la reconstrucció al Parlament, igual que al Congrés.

En termes globals, Castella i Lleó és la quarta comunitat més afectada pel coronavirus, després de la Comunitat de Madrid, Catalunya i Castella-la Manxa, amb gairebé 2.000 morts i 19.000 contagiats segons els registres del ministeri de Sanitat. Però a diferència de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, Mañueco ha decidit actuar amb prudència pel que fa als canvis de fase de la desescalada. Aquesta setmana ha preferit mantenir-se en la fase 1, exceptuant la zona d’El Bierzo, ja fronterera amb Galícia. La prudència ha sigut l’ensenya de la consellera de Sanitat, Verónica Casado -de Cs-, metge de formació igual que Igea. Podem aplaudia l’actitud del govern de coalició fa un mes agraint la “transparència” i que “les persones estiguessin passant per davant dels números”, en una comunitat amb un sistema sanitari debilitat i presidida de manera ininterrompuda pel PP des del 1987.

Les diferències amb Madrid

La mà estesa del PP amb l’oposició a Castella i Lleó xoca de ple amb l’estratègia de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha rebutjat seure en una mateixa taula amb el PSOE i Més País. Fa just una setmana, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado -de Ciutadans-, va reunir-se amb tots els partits menys la seva sòcia de coalició i Vox. Ayuso va criticar obertament que no anessin a l’una dins del govern i només va acceptar començar-se a reunir per separat amb totes les forces, tal com va exigir el líder del PP, Pablo Casado, a Pedro Sánchez.