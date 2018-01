Colau demana a Puigdemont, Rull i Turull que assumeixin responsabilitats i si cal "s'apartin de la funció pública"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat taxativa després de conèixer la sentència del cas Palau i ha demanat als "màxims dirigents" de l'antiga CDC que assumeixin totes les "responsabilitats polítiques" que pertoquen i demanin "disculpes a la ciutadania i els donin explicacions". Colau ha apuntat directament a Artur Mas, com un dels màxim dirigents del partit quan es va finançar de forma il·legal, però també al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i als fins ara consellers, Jordi Turull i Josep Rull, perquè assumeixin totes les responsabilitats "polítiques i considerin apartar-se de la funció pública".

Tot i que l'alcaldessa no ha volgut fer una llista dels dirigents de l'antiga Convergència que haurien d'assumir responsabilitats, sí que ha posat els noms de Puigdemont, Rull i Turull com algunes de les persones que formaven part de la "cúpula" de CDC i que actualment, encara estan a la primera línia política. "Són alts càrrecs de Convergència que segueixen en actiu sota altres sigles i que han negat els fets fins fa poc", ha dit Colau.

L'alcaldessa ha volgut posar en valor la tasca que han fet els moviments veïnals perquè el cas Palau finalment acabés amb una sentència judicial. Una sentència que, per Colau, confirma el "saqueig" que va fer CDC durant anys "estafant a la ciutadania" i, en aquest sentit, ha demanat que totes les institucions catalanes acordin mesures perquè no es repeteixin casos com aquests. "És un partit que s'ha estat finançant il·legalment, la ciutadania mereix que s'assumeixin totes les responsabilitats polítiques i judicials per acabar amb la sensació d'impunitat", ha afirmat Colau.

Pocs minuts abans de fer la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcaldessa ha fet una piulada a Twitter en què ja demanava "responsabilitats polítiques més enllà de les judicials" per a CDC, després que l'Audiència de Barcelona hagi considerat provat que el partit va cobrar 6,6 milions en comissions irregulars en el cas Palau. "Ara que ja tenim sentència, cal evitar la impunitat per retornar a la ciutadania la confiança en les institucions", ha defensat la primera edil en un apunt a Twitter. Ha assenyalat que està "confirmat: CDC s'ha finançat il·legalment durant anys", mitjançant comissions irregulars a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagava com patrocinis però que arribaven al partit a canvi d'adjudicacions d'obra pública.

Confirmat: CDC s’ha finançat il.legalment durant anys. Ara q ja tenim sentència, cal evitar la impunitat per retornar a la ciutadania la confiança en les institucions: calen responsabilitats polítiques més enllà de les judicials #CasPalau — Ada Colau (@AdaColau) 15 de enero de 2018

Per la seva banda, el tinent d'alcalde, Jaume Asens, ha insistit en en què els actuals dirigents del PDECat "assumeixin responsabilitats polítiques". "Si realment el cas Palau és el Gürtel de CDC i Osàcar és el Bárcenas de CDC, ens falta saber qui és M.Rajoy a Convergència". En aquest sentit, Asens ha assegurat que el finançament il·legal de CDC no es basa en una "acció individual del tresorer, sinó que és el desfalc de tot un partit polític". Per això, considera que el tresorer de Convergència ha d'assumir responsabilitats penals, però "darrere hi ha un partit amb dirigents que han d'assumir responsabilitats polítiques".

Domènech (CatComú): "El PDECat i JxCat han de donar explicacions"

L'altre coordinador de la seva formació, Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha subratllar que la sentència del cas Palau evidencia que fa 13 anys l'aleshores president de la Generalitat, Pasqual Maragall, tenia raó quan va dir en seu parlamentària que CDC tenia un problema que era el 3%, en relació al cobrament de comissions il·legals d'obra pública. "Està clar qui feia temps que havia perdut els papers i qui tenia raó", ha assegurat el líder dels comuns, que ha recordat també la resposta que va fer aleshores el cap de l'oposició, Artur Mas, per defensar el seu partit.

Així, Domènech ha assegurat que la sentència sobre "la Gürtel de CDC" requereix que els hereus de Convergència donin "explicacions" sobre el cas. Amb aquest objectiu, ha demanat directament que el PDECat i Junts per Catalunya –la candidatura electoral de Carles Puigdemont– "no s'amaguin darrere del canvi de nom" i "donin explicacions" sobre el cas Palau. "No es poden sostreure a donar explicacions públiques", ha dit Domènech, que ha acusat Mas de dimitir precisament per "no donar resposta pública" a la sentència d'avui.

Per fer front a aquesta situació, Domènech ha presentat també una proposta d'acord nacional anticorrupció, amb mesures com prohibir la contractació pública a empreses que tenen seus en paradisos fiscals, protegir els denunciants de casos de corrupció o obligar la Generalitat a personar-se com a acusació particular en casos de corrupció pública. Domènech ha dit que obrirà converses amb els partits per buscar suports a la seva iniciativa.

El PSC insta Puigdemont a donar la cara

El PSC ha demanat directament a Artur Mas i Carles Puigdemont que "donin explicacions polítiques" i "retornin els 6,6 milions d'euros que han obtingut de forma fraudulenta" al Palau de la Música

El secretari d'organització del PSC; Salvador Illa, s'ha referit al cas Palau com el "cas de corrupció de Convergència Democràtica de Catalunya", i assegura que la sentència ha posat de relleu dues coses: "que s'han utilitzat recursos públics [...] per finançar de manera il·legal a CDC" i que hi "hi ha ha hagut una formació política [Convergència] que ha competit amb fraudulent avantatge, amb un escreix de refusos que, d'acord amb legislació vigent, no tenia dret a utilitzar". "S'havia fet mofa per part del senyor Puigdemont de la insistència dels socialistes per fer net i arribar al fons d'aquest cas de corrupció i al final hem vist com, malauradament, la sentencia ens dona la raó". Illa ha remarcat que, després de la sentència del cas Palau, Puigdemont "hauria de donar la cara", encara que sigui "mitjançant el plasma", i demanar disculpes.

Des del PSOE, Pedro Sánchez ha comparat el cas Palau amb la Gürtel i ha assenyalat que "queden per dirimir moltes responsabilitats polítiques". Segons Sánchez, d'aquests escàndols de corrupció "queda una lliçó: la dreta confon la pàtria i el patrimoni i se l'emporta a paradisos fiscals".

Reguant (CUP): "Les cortines de fum no serveixen"



La regidora de la CUP a l'ajuntament de Barcelona, Eulàlia Reguant, també s'ha mostrat molt crítica amb la sentència a través del seu compte de Twitter. "Les cortines de fum no serveixen. CDC condemnada: responsable d'haver-se finançat irregularment a través del Palau de la Música. A partir d'ara toca parlar del 4%", ha afirmat l'exdiputada en al·lusió a la petició del fiscal que va considerar al Palau la canonada per la qual transitaven els diners que Ferrovial pagava a CDC a canvi d'obres públiques i que representava un 4% del projecte.

Santi Rodríguez (PP): "La metamorfosi de CDC té molt a veure amb els fets del Palau"

Des de Madrid, el diputat electe del PP al Parlament Santi Rodríguez ha celebrat que finalment una sentència "materialitzi que el famós mite del 3% deixi de ser-ho i es converteixi en realitat". "Estem convençuts que la metamorfosi de la CDC de Jordi Pujol té molt a veure amb els fets dels Palau de la Música i que ja el 2009 els Mossos van trobar evidències de les comissions sistemàtiques del Palau per finançar il·legalment CDC", ha afegit.