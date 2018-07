“A Catalunya caldrà votar un acord”

A les portes de complir 50 dies a la presidència del govern espanyol, l’equador dels 100 dies de gràcia que es donava als executius abans que el frenesí s’apoderés de la política, Pedro Sánchez va fer ahir allò que no va aconseguir en el debat de la moció de censura que el va portar al poder: presentar el seu programa de govern. El cap de l’executiu espanyol va aprofitar una compareixença feta a petició pròpia per explicar les darreres cimeres europees per posar sobre la taula les principals línies d’acció de la seva política, amb poques sorpreses i pocs detalls. El president espanyol pretén posar l’accent en les polítiques socials, abordar una redistribució de la riquesa amb canvis impositius i abraçar el diàleg com a eix d’actuació per a les principals carpetes obertes, inclosa Catalunya.

L’hora i mitja de discurs de Sánchez va ser una extensa declaració d’intencions amb una falta de detalls calculada per no elevar les expectatives i no enganxar-se els dits, conscient que, si vol tirar endavant els seus plans, haurà de convèncer partits ideològicament oposats de l’arc parlamentari espanyol i que fins ara li han fet costat per censurar Mariano Rajoy i les seves polítiques, però que li posaran més difícil construir majories parlamentàries en positiu.

Catalunya

Admet que cal dialogar i també votar, però no diu què

La qüestió catalana va ocupar només una petita part del discurs de Sánchez, que va apostar pel “diàleg sense traves”, com ha fet en infinites ocasions, i va afirmar que “dialogar no és cedir”, per protegir-se de les crítiques de l’oposició de Cs i el PP. Tot i així, tots dos partits van burxar en els presumptes pactes amb independentistes, mentre que ERC i el PDECat van demanar-li concreció sobre com pensa resoldre políticament el conflicte. Així, en el torn de rèplica, Sánchez va donar més detalls i va admetre davant del portaveu republicà, Joan Tardà, que el problema s’haurà de resoldre “votant”, però, en lloc de votar “la ruptura”, com segons ell volen els independentistes, caldrà votar un “acord”. Sánchez va recordar als partits independentistes que ni tan sols tenen majoria suficient per reformar l’Estatut o aprovar una llei electoral al Parlament, però va demanar ser “audaços” i tenir una visió a llarg termini per “trobar una solució a aquesta crisi”.

Memòria

Franco sortirà del Valle de los Caídos “ben aviat”

El primer anunci de Sánchez va ser que “ben aviat” traurà les restes de Franco del Valle de los Caídos. El president espanyol va dir que la voluntat d’exhumar les restes de Franco és “ferma” i que es concretarà ben aviat, després que en els últims dies hagin sorgit dubtes legals sobre la qüestió. “La seva materialització, a falta dels últims retocs, serà aviat, en un espai molt breu de temps”, va apuntar.

Dèficit i autonomies

Reunirà el CPFF dijous per repartir dues dècimes

En les cimeres europees, l’executiu espanyol ha arrencat a la Comissió Europea una suavització del ritme de reducció del dèficit de cinc dècimes aquest any, que quedaran distribuïdes en dues dècimes més per a les comunitats autònomes i la resta es repartirà entre els diferents nivells de l’administració. Demà el govern espanyol reunirà el Consell de Política Fiscal i Financera per fer efectiu aquest nou repartiment, que quedarà aprovat en un consell de ministres l’endemà.

Habitatge

20.000 pisos de protecció oficial i canvis en la llei

Sánchez també es va referir a la crisi del mercat de l’habitatge i va anunciar canvis en la llei d’arrendaments urbans perquè els anys mínims de contracte passin de tres a cinc, tal com era abans de la reforma de l’anterior govern espanyol. A aquesta iniciativa s’hi sumarà la construcció de 20.000 habitatges de lloguer públic, que ja havia anunciat el seu executiu.

Impostos

Més taxes per a les grans empreses i els bancs

El president espanyol va desgranar alguns dels seus plans coneguts de redistribució de la riquesa, com la creació d’impostos especials a les tecnològiques i als bancs i l’augment del tipus efectiu de l’impost de societats als “grans conglomerats empresarials” perquè s’acosti al tipus efectiu del 30%, tot i que no va donar detalls ni increments previstos de recaptació. La pujada d’impostos no afectarà, va dir, les classes mitjanes ni a les famílies.

El president espanyol rep a la Moncloa Núñez Feijóo

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va rebre ahir a la tarda a la Moncloa el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo. El cap de l’executiu rematava així la sèrie de reunions previstes amb els líders de les nacionalitats històriques, que van tenir com a tret de sortida la recepció del lehendakari basc, Iñigo Urkullu, seguida de la visita del president de la Generalitat, Quim Torra. En roda de premsa, Núñez Feijóo va anunciar que Sánchez havia “donat la seva paraula” per fer arribar el TGV -en fase de proves- a Galícia el 2021. “Més de 25 anys després que altres comunitats, els gallecs també podrem gaudir de l’alta velocitat”, va etzibar. Alhora, Feijóo va indicar que l’executiu socialista mantindrà “tots els compromisos pactats amb l’anterior govern” i que no preveu abordar el finançament autonòmic. Un fet que també es va notificar a la resta de presidents.