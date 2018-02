"Catalunya necessita un govern estable dins la legalitat": Pascal, a 'La Vanguardia', en 10 frases

Quatre dies abans declarar com a investigada al Tribunal Suprem, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, defensa en una entrevista a 'La Vanguardia' que la DUI va ser un acte "simbòlic", que la investidura s'ha de fer dins del marc legal i que hi ha "marges" dins l'Estatut i la Constitució per resoldre el conflicte amb l'Estat. Aquestes són les frases més destacades de l'entrevista:

1. "[La DUI] Va ser una declaració d'intencions sobre com alguns creiem que ha de ser el futur polític [...] va ser un acte simbòlic sense conseqüències juridicolegals"

2. "El 21-D vam assumir que la legalitat vigent a Catalunya emana de l'Estatut i la Constitució, i és aquí on són els marges per trobar una solució al conflicte polític que viu Catalunya"

3. "El país necessita un Govern estable dins de la legalitat vigent per poder defensar un programa de govern i fer política"

4. "No és fàcil relligar tots els legítims punts de vista, però el bé superior és preservar el país i les institucions"

5. "El lideratge de Puigdemont no pot estar en qüestió, però la solució ha de passar necessàriament pel que diu el reglament en cada moment. No ens podem permetre posar en perill a persones per les decisions que es prenguin"

6. Sobre un candidat alternatiu: "Aquest escenari només ho pot plantejar Carles Puigdemont. No hi ha plans B ni C fins que el president no digui el contrari"

7. "Al segle XXI es poden fer moltes coses des de qualsevol lloc del món. El lideratge no s'ha d'exercir a la força in situ, però queda clar que nosaltres necessitem un govern que des del Palau de la Generalitat exerceixi el treball diari de recuperació de les institucions i fer front al PP i Ciutadans"

8. Sobre la repetició d'eleccions: "És un escenari rotundament dolent per al país i tenim l'obligació d'evitar-lo. No ens podem permetre de cap manera continuar vivint sota el jou del 155"

9. "Com a coordinadora general del PDECat parlo amb molta gent, però no he format part de cap comitè estratègic"

10. "No hi ha alternativa a la via del diàleg i l'acord"