Fachin anuncia que Podem Catalunya no reconeix la República

El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha deixat clar avui que no reconeixen la República perquè el seu partit no ha avalat mai la via unilateral. "No puc reconèixer la República Catalana perquè la DUI no era la nostra aposta", ha remarcat el màxim dirigent de la formació lila a Catalunya. En aquest sentit, Fachin ha explicat que els tres diputats de Podem han votat en contra de la DUI com els altres vuit membres de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) seguint "el mandat del consell ciutadà de Podem que va acordar que aquest no era el referèndum efectiu que necessitàvem".

El líder de Podem ha assenyalat que els diputats del seu partit no han ensenyat la papereta amb el vot en contra com sí que han fet els altres diputats del grup per denunciar la repressió que poden patir els membres de Junts pel Sí i la CUP que han secundat la DUI. "L'últim que cal és que hi hagi més gent a la presó", ha anotat Fachin, que ha subratllat que "ha sigut un gest de solidaritat amb tots els diputats que l'Estat pot detenir". "Perseguint diputats no es resoldrà el conflicte", ha advertit.

Fachin ha denunciat l'aplicació del 155 com ja va fer ahir des de la tribuna del Parlament un cop el Senat n'ha validat l'aprovació. "Cap 155 farà desaparèixer dos milions d'independentistes. Amb articles i porres es pot fer callar un Parlament, però no el clam d'un poble", ha denunciat Fachin, que ha lamentat que "el discurs de l''A por ellos' continua a escala institucional com s'ha vist avui al Senat". Davant d'aquest escenari, Fachin ha reiterat la seva aposta per buscar ponts de diàleg que facin possible un referèndum acordat: "Només la resposta política resoldrà aquest conflicte i malgrat la ruptura d'avui cal seguir treballant per assolir aquesta resposta".